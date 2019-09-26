Volkswagen Açacağı Fabrika için Yer Bakıyor

Volkswagen'in ülkemizde açacağı fabrika hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hatırlarsınız ki geçtiğmiz haftalarda Volkswagen'in Manisa'ya fabrika açacağını açıklamıştı. Bugün ise Volkswagen yetkililerinin Manisa OSB ve çevresinde arazi araştırması yaptıkları ortaya çıktı.

Volkswagen yetkililerinin arazi işlemlerinin büyük bir kısmını tamamladığı söyleniyor. Yılda 300 bin araç üretilmesi beklenen fabrikanın etrafında 5.000 çalışan için konut yapılacağı konuşuluyor. Volkswagen yetkililerinin TOKİ projesini incelediği söyleniyor.

2022 yılında açılması beklenen otomobil fabrikası ile Volkswagen ülkemizde üretim yapan 9. marka olacak. Volkswagen Grubu’nun doğrudan Türkiye’ye yapacağı bu yatırımın toplamının 1.3 milyar Euro değerinde olacağı konuşulmakta. Şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Manisa'da yaşayan halk yeni kurulacak olan fabrikayı heyecanla beklemekte. Açılacak olan fabrika ile bölgedeki esnafın işlerinin de artması bekleniyor. Fabrika hakkındaki resmi açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağı konuşuluyor. Fabrika hakkında önümüzdeki haftalarda imzaların atılacağı tahmin edilmekte.

Volkswagen fabrikası hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizleri takipte kalmaya devam edin.