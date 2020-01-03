Volkswagen, Alman Tüketicilerle 'Emisyon Skandalı'nı Görüşecek

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), geçtiğimiz yıllarda yaşanan emisyon skandalı nedeniyle kendisine dava açan Alman tüketicilerle görüşerek anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak istiyor.

2015 yılında VW’in dizel araçlarındaki yüksek emisyon değerlerini daha düşük gösterebilmek için özel bir yazılım kullanarak gerçek değerleri manipüle ettiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine VW’e karşı çeşitli soruşturmalar ve davalar açılmıştı.

ABD’deki araç sahipleri VW’den yüklü tazminatlar almayı başardı ancak Alman tüketiciler bu konuda o kadar başarılı olamadı. Çünkü Alman otomobilleri, ABD’deki otomobillerin aksine dizel skandalının ardından yola uygunluk belgelerini kaybetmedi.

Almanya’da VW’in dizel araçlarından, araç motoru yönetim yazılımının güncellenmesini kabul eden müşterilerin araçları yola uygunluk belgelerini korudu. Bu sayede VW, Almanya’da sattığı sorunlu dizel otomobiller için tüketicilere tazminat verirken diğer ülkelerdekinden farklı bir yol izleyebildi.

Şimdilerde ise Reuters’ın bir haberinde, “Volkswagen ve Alman Tüketici Örgütleri Federasyonu vzbv, anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasıyla ilgili görüşmelere başlamayı kabul etti. Görüşmeler çok erken bir aşamada ve çözüme gideceğine dair bir garanti yok. Her iki taraf da görüşmelerin gizli kalması konusunda anlaştı.” ifadelerine yer verildi.