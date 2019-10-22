Volkswagen Çekilme İddiaları için Açıklama Yaptı

Volkswagen yetkilileri yatırım erteleme ve yatırım iptali iddiaları için resmi açıklamada bulundu.

Volkswagen Türkiye'den Çekiliyor mu?

Son zamanlarda ortaya atılan bazı iddialar, Türkiye'ye yatırım yapma kararı alan Volkswagen'in yatırımını iptal etmeye yönelik düşünceleri olduğunu işaret ediyordu. Diğer ülkelerin de bu konularda açıklamalarda bulunması kafalarda önemli soru işaretleri oluşturmayı başarmıştı.

Alman gazetelerinde de ortaya atılan "Volkswagen alternatif üretim tesisi arayışında!" haberleri sonrasında Volkswagen Üretim Sorumlusu Andreas Tostmann açıklamalarda bulundu.

Tostmann yaptığı açıklamada "Volkswagen Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisi için alternatif lokasyon aramıyor." dedi. "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi için şu an beklemedeyiz ama yeni bir yer arayışı içinde de değiliz.” diyen Tostmann, yatırım planlarının devam ettiğini belirtti.

Yani otomobil grubunun Türkiye’de bir üretim tesisi açıp Volkswagen Passat ve Skoda Superb modellerini bu tesiste üretmeyi planladığını söyleyebiliriz.

Neler Yaşanmıştı?

Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle, Volkswagen'in yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını ertelediğini yazmıştı.

Yeni fabrika için bir milyar eurodan fazla yatırım yapmayı planlayan Volkswagen’in, şu anki koşulların kestirilememesinden ve imaj kaybından çekindiğine dikkat çekilmişti.