Volkswagen CEO'su: Harp Meydanının Yanına Temel Atmayacağız

Türkiye tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrasında yatırımı erteleme kararı alan Volkswagen, sessizliğini bozarak bazı skandal açıklamalara imza attı.

Yatırım Kararı Kesinleşmiş Değil

Türkiye'nin sınırlarını korumak amacı ile düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, Volkswagen'in yatırımlarını ertelemesine neden olmuştu. Şirket bir süredir sürecin izlendiğini belirten ancak net olmayan açıklamalarda bulunuyordu. Harekatın başından bu yana belirsizliğini koruyan yatırım hakkında bugün bir açıklama geldi. Volkswagen CEO'su Herbert Diess, söz konusu yatırım kararının ertelenme sebeplerini açıkladı.

Diess, gerçekleştirilen harekatları ve diğer olayları ima edecek biçimde "İnsanlar öldüğü sürece bir harp meydanının yanına temel atmayacağız." dedi. "Bir taraftan Volkswagen'in siyasi bakımdan tarafsız, salt ekonomik değerlendirmeler ışığında karar alması beklentisi dile getirilirken, diğer taraftan Türkiye kararının ahlaki açıdan gözden geçirilmesi beklentisi gündeme getiriliyor" diye de ekledi.

Diess, Türkiye pazarının kendi açılarından ekonomik olarak çıkar sağladığını ancak son gelişmeler ışığında kararlarını ertelediklerini aktardı. CEO yaptığı açıklamaların ardından yatırım kararının kesin olmadığını, ilerleyen dönemlerde atılacak adımlara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini de ekledi.