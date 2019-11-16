Volkswagen CEO'sundan Türkiye Yatırımı Açıklaması

Volkswagen’in (VW) Türkiye’de bir fabrika açma konusunda son dönemlerde tereddütler yaşaması ve yatırım planlarını askıya almasının ardından, Volkswagen CEO’su Herbert Diess’tan önemli açıklamalar geldi.

Yatırım Askıya Alınmıştı

Hatırlanacağı üzere Volkswagen, Türkiye’de yatırım kararı almış hatta fabrikanın Manisa’ya kurulması bile kararlaştırılmıştı. Ancak Türkiye’nin sınırlarını korumak amacıyla Suriye’ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrasında Volkswagen, yatırım kararını askıya aldığını açıklamıştı.

Volkswagen'in üretim birimi yöneticisi Andreas Tostmann’ın, Türkiye'ye yeni bir otomobil fabrikası kurma planının askıda olduğunu açıklamasının ardından Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler de bu yatırıma talip olduklarını açıklamıştı.

Bu gün VWnin Yönetim Toplantısı vardı.Sene sonuna kadar ortalığın sakinleşmesini bekleyecekler.



CEO Diess hala daha rasyonel Almanlardan biri :))

“Mevcut planlarımıza bağlıyız. Türkiye Avrupa’nın parçası olarak kalmalı.Suriye konusundaki gerginlik umarım yakında kaybolur. “ — Alper Kanca (@KancaAlper) 15 Kasım 2019

Ortalığın Sakinleşmesi Beklenecek

Şimdilerde konu hakkında yeni bir açıklama yapan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, “Türkiye'de fabrika kurma kararı almazsak araçları mevcut fabrikalarımızda üretiriz.” ifadelerini kullandı.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) eski Başkanı Alper Kanca da, Volkswagen’in Türkiye yatırımı için yıl sonuna kadar beklemede kalacağını belirtti.