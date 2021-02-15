Volkswagen CEO'su Apple Car ile ilgili Cesur Konuştu

Volkswagen CEO'su Apple'ın araba çıkaracağı iddiası hakkında bir açıklama yaptı. Apple Car piyasaya çıktığında araba piyasasında değişkenliklerin olması muhtemel görünmekteydi. Volkswagen CEO'su da Apple Car hakkında cesur bir açıklama yaptı.

Volkswagen CEO'su: Apple Car'dan Korkmuyoruz

Apple'ın dahili kod adı "Project Titan" olan sürücüsüz bir araç üzerinde çalıştığı söyleniyor. Apple Car hakkında son günlerde gelen sızıntılar diğer otomobil üreticilerinin de gözünden kaçmadı. Volkswagen Grubu CEO'su Herbert Diess, Apple Car'dan korkmadığını ve Apple'ın bir gecede 2 trilyon dolarlık otomobil endüstrisini geçemeyeceğini söyledi. "Otomobil endüstrisi tek bir hamlede devralabileceğiniz tipik bir teknoloji sektörü değil" diyen CEO cesur açıklaması ile dikkat çekti.

Apple, kendi kendine giden bir araba üzerinde çalıştığını doğrulamadı ancak Volkswagen CEO'su Diess söylentilerin ve raporların "mantıklı" olduğuna inanıyor. Volkswagen CEO'su, Apple'ın pil teknolojisi, yazılımı ve tasarımında uzmanlığa sahip olduğunu ve bir otomobil yaratmak için bu alanlardaki tüm yeterliliğini kolayca kullanabileceğini belirtti.

CEO ayrıca Apple Car'dan korkmuyoruz dedi ve kendinden emin konuştu. Volkswagen, elektrikli otomobil alanında teknoloji firmalarıyla rekabet edebilmesini sağlamak adına otonom otomobiller için gerekli yazılımı geliştirmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde gelen bir rapor Apple'ın muhtemelen bir dereceye kadar otonom sürüş özelliğine sahip elektrikli olması beklenen otomobili piyasaya sürmek için "en az on yıl" vakit alacağını iddia ediyor.

Analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz günlerde Apple Car'ın piyasaya sürülmesinin 2025 ile 2027 yılları arasında gerçekleşmesinin pek olası olmadığını iddia etmişti. Analiste göre en iyi durum senaryosu bu. Analist, birkaç yıl önce Apple Car'ın 2023-2025'te piyasaya çıkacağını tahmin etmişti. Ancak Apple Car'ın mevcut geliştirme programı henüz net değil ve geliştirmesi bu yıl başlasa ve planlandığı gibi devam etse bile, en erken 2025-2027'de piyasaya sürülecek.

Analist Kuo, Apple'ın uzun vadeli iPhone üretim ortağı Foxconn'un Apple Car tedarik zincirinin bir parçası olmasını beklemiyor. Apple, akıllı telefon üretiminde olduğu gibi, Apple Car'ın üretimi ve montajı için de birden fazla tedarikçi ile çalışabilir. Bununla birlikte Apple Car modeli de 18 dakikada %80 oranında şarj olabilir.