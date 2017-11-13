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Volkswagen'den Elektrikli Beetle Müjdesi

Volkwagen'den Elektrikli WosWos Müjdesi!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Emisyon skandalıyla marka itibarı ve prestiji zedelenen Volkswagen, imaj tazelemek için elektrikli otomobil çalışmalarını hızlandırıyor. VW Başkanı Herbert Diess, Autocar'a yaptığı açıklamada, Volkswagen'in ikonik modellerinden Beetle'ın elektrikli bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

2025’e kadar 30 elektrikli otomobil modeli çıkarmayı planlayan ve yine o yıla kadar 1 milyon araç satmayı arzulayan Volkswagen, Beetle'in elektrikli versiyonunu oluşturmayı düşünüyor.

Elektrikli Beetle'ın, aracın ikonik haline yakın olacağı belirtiliyor. Teorik olarak bu da ilk modellerdeki gibi ön bagajın yeniden canlanma olasılığını artırıyor. Bununla birlikte Volkswagen'in söz konusu proje için somut bir adım atmadığı biliniyor. Fakat son zamanlarda ikonik modellerini yükseltme kararı alan Alman otomotiv devinin, efsane modeli Beetle'da da benzer bir adım atması içten bile değil.

2011'den beri piyasada olan ve satışları her geçen sene düşen Beetle, nostaljik esintiler taşıyan aracın halefinin gelip gelmeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Beetle'ın üretimini durdurmayı planlayan Alman otomotiv devi, modelin retro versiyonundan vazgeçmiş değil.

Autocar'a konuşan Volkwagen Başkanı Herbert Diess, Beetle'ın köklerine geri dönebileceğini belirtti. Diess, "Elektrikli araçlarla ilgili vereceğimiz bir sonraki karar ne tür duygusal konseptlere ihtiyaç duyacağımızı belirlemek olacak. Eğer bir Beetle yapmak isteseydik elektrikli yapardık çünkü bu güncel modele göre daha iyi ve arkadan çekişli olacağı için daha tarihi olurdu" dedi.

Diess, bu açıklamasıyla arkadan motorlu ve arkadan çekişli orijinal Beetle'a işaret ediyor olabilir. Diess, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Güncel Beetle'ın elektrikli versiyonu olmayacak; eğer yeni bir jenerasyon olursa onda bunu yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Son yıllarda elektrikli araçlara olan ilginin arttığını göz önüne alırsak, dünyada müthiş bir hayran kitlesi olan Beetle'ın elektrikli bir versiyonun konuşulması bile herkesi heyecanlandırmış durumda.

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