Volkswagen’den Geri Çağırma Operasyonu!

Alman otomotiv devi Volkswagen, aralarında Porsche'un da bulunduğu 227 bin aracını geri çağırıyor.

Stuttgarter Zeitung’un haberine göre, Volkswagen çatısı altında bulunan markalara ait 227 bin otomobil geri çağırılıyor.

Söz konusu geri çağırmanın, araçların hava yastığı ve emniyet kemeri gergisindeki arızalardan dolayı yapıldığı belirtiliyor.

Güncellemeye İhtiyaç Duyuluyor

Durumdan etkilenen araçların ise 2015 model olan Tiguan, Sharan, CC, Porsche 911, Boxster, Cayman ve Panamera olduğu açıklandı.

Bu otomobillerin hava yastığı kontrol ünitesi ve yazılımıyla alakalı yeni bir güncellemeye gereksinim duyduğu ifade ediliyor.

Porsche Modelleri de Dahil

Porsche’dan yapılan açıklamada, 23 bin 500 adet Porsche modelinin bu durumdan etkilendiği duyurulurken, bunlardan sadece 3900 adedinin Almanya’da olduğu bildirildi.