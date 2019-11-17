Volkswagen'den Hibrit ve Elektrikli Araçlara 60 Milyon Euro'luk Yatırım!

Volkswagen önümüzdeki 4 yıl için yatırım planını açıkladı. Dev şirket elektrikli ve hibrit modellerine 60 Milyon Euro'luk yatırım yapacak.

Ünlü Alman otomotiv devi Volkswagen son günlerde oldukça popüler. Bunun en büyük nedeni ise Türkiye'de açılması beklenilen fabrika. Bu konu hakkında açılama yapan Volkswagen Ceo'su, ortalığın sakinleşmesi amacı ile yatırımın yıl sonuna ertelendiğini açıklamıştı. Bugün elimize geçen haber ise Volkswagen'in 2020-2024 yılları arasındaki yatırım planı.

Son zamanlarda oldukça popüler olan elektrikli araçlar artık tüm markaların göz bebeği. Volkswagen ise bu konuda epey yol alacak gibi duruyor. 2020-2024 yılları arasında elektrikli ve hibrit modellerinde toplamda 60 Milyon Euro değerinde yatırım yapacağını açıklayan şirket, bu yatırımın yüzde 55 oranındaki kısmını sadece elektrikli araçlar ve elektrikle hareket alanında harcayacağını dile getirdi.

Aynı zamanda önümüzdeki 10 yıl içerisinde 26 milyon elektrikli otomobil üreteceğini söyleyen şirket; Yine aynı süre içerisinde 6 milyon hibrit model satışı yapacağını da duyurdu. Bakalım Volkswagen'in yatırımları nasıl modeller doğuracak?