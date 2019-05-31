Volkswagen'den Holografik Teknolojiye Sahip Otomobil Konsepti

Alman otomotiv devi Volkswagen, araç içi bilgi ve eğlence sistemlerine yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Alman markanın gelecekteki modelleri, hologram teknolojisine ev sahipliği yapabilir.

Volkswagen’in tasarladığı Golf GTI Aurora isimli otomobil konsepti, sürücülerin araçtaki bilgi ve eğlence sistemini hologram teknolojisi ile kontrol edebilmelerine imkan tanıyor.

Alman otomobil devi, üzerinde çalıştığı teknolojiyi ana hatlarıyla açıklamadı; ancak sürücülerin hologram teknolojisine erişmek için gözlük, eldiven veya diğer ekstra ürünlere ihtiyaç duymayacaklarını söyledi.

Volkswagen Geliştirme Grup Başkanı Mark Möller, hologram teknolojisini bir otomobile yerleştirmek için biraz daha zamanlarının olduğunu belirtti.

Holografik teknolojisinin hem nadir kullanılması hem de pahalı olması, Alman devinin neden zamana ihtiyacı olduğunu gayet net bir şekilde açıklıyor. Bir de pratiklik sorunu var tabii. Zira sürücü koltuğunun önüne dikkat dağıtmayan ve fazla yer kaplamayan bir holografik sistem uygulamak oldukça zor olsa gerek.

Yine de Golf GTI Aurora konsepti, gelecekteki otomobillerin nasıl teknolojilere sahip olabileceğine dair bizlere iyi bir resim sunuyor.

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