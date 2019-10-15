Volkswagen’den Türkiye Yatırımını Erteleme Kararı!

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a göre, otomotiv devi Volkswagen (VW) Türkiye'de yeni fabrika kurma kararını erteliyor. Erteleme kararının arkasında ise, şirketin imaj kaybına uğrama ihtimali gibi nedenler olduğu belirtiliyor.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre, Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle, Volkswagen'in yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını ertelediğini yazdı.

Volkswagen’in yönetim kurulu ve teftiş kurulundan bazı kaynaklara dayandırılan haberde, Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan askeri harekatın mevcut durumu tamamen değiştirdiğine vurgu yapıldı. İki kurulda da daha düşük maliyet, daha fazla ciro imkanı gibi avantajlarıyla Türkiye seçeneğinin öne çıktığı fakat "Bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı." görüşünün ağır bastığı ifade edildi.

İmaj Kaybı Endişesi

Yeni fabrika için bir milyar euro’dan fazla yatırım yapmayı planlayan Volkswagen’in, şu anki koşulların kestirilememesinden ve imaj kaybından çekindiğine dikkat çekildi. Handelsblatt'a konuşan bir şirket sözcüsü de, yeni fabrikanın yeri ile ilgili kararın nihai aşamada olduğunu belirtti ve durumu endişeyle izlediklerini söyledi.

Handelsblatt'a konuşan bazı kaynaklar, Manisa’da kurulması planlanan fabrika için yer değişikliği beklemediklerini belirtirken, söz konusu gazetedeki haberde de ekonomik açıdan Passat ve Superb modellerinin üretimi için Türkiye'de karar kılındığını ve şirketin bu karardan dönmek istemediği bildirildi.