Volkswagen, Elektrikli Araç Üretiminde Çıtayı Yükseltiyor

Alman otomotiv devi Volkswagen’in elektrikli araçlara olan yatırımı, hem kapsamı hem de araçların boyu anlamında her geçen gün büyüyor. Öyle ki, şirket bundan sonra otobüs ve kamyon gibi büyük araçlarına da EV (elektrikli araç) özelliği kazandıracak.

VW, Audi ve Porsche gibi büyük otomobil markalarının çatı şirketi olan Volkswagen Group, elektrikli kamyon ve otobüs üretmeye başlayacak. VW Kamyon ve Otobüs bölüm şefi Andreas Renschler, şirketin otonom sistemler ve bulut tabanlı filo yönetimi ile birlikte elektrikli kamyon ve otomobil teknolojilerini geliştirmek için 2022 yılına kadar 1.7 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Volkswagen Group, Hamburg'daki ‘İnovasyon Günü’ etkinliği kapsamında kamyon ve otobüs bölümündeki son gelişmeleri sergiledi.

Yeni elektrik sistemleri, gelecek yıl Avrupa ülkelerinde yollara çıkacak olan MAN ve Scania grubuna ait otobüslerde uygulanacak. Elektrikli kamyonların geliştirilmesi de odak noktalardan bir tanesi. Renschler, elektrikli kamyon ve otobüslerin 2025 yılına kadar yerel dağıtım yollarının yüzde 5’inden fazlasında yer alacağını tahmin ediyor.

#InnovationDayHamburg Joachim Drees on clean #PublicTransportation - One of our most ambitious goals: local #emissions down to zero #MAN pic.twitter.com/G9Z4bzGhox