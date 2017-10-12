Volkswagen, Elektrikli Araç Üretiminde Çıtayı Yükseltiyor

Alman otomotiv devi Volkswagen’in elektrikli araçlara olan yatırımı, hem kapsamı hem de araçların boyu anlamında her geçen gün büyüyor. Öyle ki, şirket bundan sonra otobüs ve kamyon gibi büyük araçlarına da EV (elektrikli araç) özelliği kazandıracak.

VW, Audi ve Porsche gibi büyük otomobil markalarının çatı şirketi olan Volkswagen Group, elektrikli kamyon ve otobüs üretmeye başlayacak. VW Kamyon ve Otobüs bölüm şefi Andreas Renschler, şirketin otonom sistemler ve bulut tabanlı filo yönetimi ile birlikte elektrikli kamyon ve otomobil teknolojilerini geliştirmek için 2022 yılına kadar 1.7 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Volkswagen Group, Hamburg'daki ‘İnovasyon Günü’ etkinliği kapsamında kamyon ve otobüs bölümündeki son gelişmeleri sergiledi.

Yeni elektrik sistemleri, gelecek yıl Avrupa ülkelerinde yollara çıkacak olan MAN ve Scania grubuna ait otobüslerde uygulanacak. Elektrikli kamyonların geliştirilmesi de odak noktalardan bir tanesi. Renschler, elektrikli kamyon ve otobüslerin 2025 yılına kadar yerel dağıtım yollarının yüzde 5’inden fazlasında yer alacağını tahmin ediyor.

Renschler, VW'nin gelişimi için en büyük alanlardan biri olan ağır elektrikli EV'leri, kamyon ve teslimat şirketlerine daha cazip hale getirmek için pil teknolojisini geliştireceğini söyledi. Renschler, “Mevcut sistemler çok büyük ve pahalı. Bu nedenle ticari araçlar için yük kapasitesini düşürüyor. Dolayısıyla onları küçültmek ve daha verimli hale getirmek, tercih edilebilir olmasında önemli bir faktör olabilir” dedi.

Volkswagen, tamamen elektrikli kamyonetinin bir örneğini Twitter’daki resmi hesabından paylaştı.

World premiere! Volkswagen Truck & Bus presents the full electric light distribution truck #eDelivery #InnovationDayHamburg pic.twitter.com/yADkVjwpwS — Volkswagen Truck&Bus (@VW_TruckBus) 11 Ekim 2017

VW Group için daha temiz ve yenilikçi sistemleri benimsemek ayrı bir önem taşıyor. Zira Alman otomotiv devi, 2015 yılında dizel araçlarında yaşadığı emisyon skandalı nedeniyle zor günler geçirmişti. Şirket, ortaya çıkan skandal nedeniyle sadece ABD ve Kanada’da 23 milyar dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı.

Bu nedenle VW'nin sıfır emisyonlu araç sistemlerine odaklanması, hem düzenleyicilerin hem de sürücülerin güvenini kazanma yolunda oldukça iyi bir adım olacaktır.