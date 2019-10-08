Volkswagen, Elektrikli Otomobil Teknolojilerini Paylaşmaya Hazır

Volkswagen Grubu, yollarda daha fazla elektrikli otomobil görebilmek adına otomotiv endüstrisindeki rekabeti bir kenara bırakıyor. Automotive News’in haberine göre, Volkswagen Grubu şirketlerinden Audi ve Porsche’un elektrikli otomobil teknolojisinin diğer otomobil üreticileriyle paylaşılması söz konusu.

Volkswagen, 2021'den itibaren görmeye başlayacağımız Audi ve Porsche elektrikli otomobillerinin temel dayanak noktası olan PPE platformunu paylaşmayı düşünüyor. Audi’de PPE projesinin geliştirilmesinde başkanlık yapan Ulrich Widmann, Automotive News’e verdiği bir röportajda, bu sayede çok sayıda lüks elektrikli otomobil üretmeyi ekonomik açıdan uygun hale getirecek ölçekte ekonomilerin yaratılacağını söyledi.

Widmann, otomobil üreticilerinin bu teknolojiye “kesinlikle ilgi duyduğunu” söyledi ancak özellikle hangi markaların ilgilendiğini açıklamadı. Sıfırdan başlayarak elektrikli bir otomobil geliştirmenin çok büyük bir maliyet getirdiğine dikkat çeken Widmann, Volkswagen’in PPE platformunun Aston Martin, McLaren ve Maserati gibi birçok marka için cazip bir seçenek haline gelebileceğini söyledi. Hatta Widmann’a göre BMW ve Mercedes-Benz bile bu platformdan faydalanabilir.

Ancak bu markaların birçoğunun hali hazırda üretim ya da geliştirme aşamasında kendi elektrikli otomobil teknolojilerine sahip olduğunu ve henüz bu markalardan hiçbirinin Volkswagen ile işbirliği yaptıklarına dair resmi bir açıklamada bulunmadıklarını belirtelim.

Yine de bu durum Volkswagen’in elektrikli otomobil teknolojisini paylaşmakta ciddi olmadığı anlamına gelmiyor. Marka, I.D.3 hatchback ile başlayan bir dizi kitlesel elektrikli otomobilin temelini oluşturacak olan MEB platformunu paylaşmak için Ford ile çoktan bir anlaşma imzaladı bile. Anlaşmaya göre Ford gelecekte üreteceği elektrikli otomobillerinde MEB platformunu temel alacak ve Volkswagen de Ford’un otonom sürüş teknolojilerinden faydalanacak.

Volkswagen, 2025 yılına kadar farklı markalar altında 1 milyon adet elektrikli otomobil üretmeyi umuyor. Automotive News’e göre, Audi de 2025’e kadar 30 hibrit ya da tamamen elektrikli otomobil modeli üretmeyi planlıyor. Audi, kısa süre önce piyasaya sürdüğü E-Tron SUV'sinden sonra, Porsche Taycan’ın J1 platformunu temel alan şık bir hatchback olan E-Tron GT ile piyasaya çıkacak. Ayrıca 2021'de MEB platformunu temel alan bir Q4 E-Tron piyasaya sürülecek ve ardından Tesla'ya rakip olma ihtimali bulunan orta ölçekli bir sedan gelecek.

Audi E-Tron GT

Giderek daha karmaşık hale gelen teknoloji ve daha katı düzenlemeler yeni otomobillerin geliştirilmesini çok daha pahalı hale getiriyor. Bu durum birçok otomobil üreticisini çeşitli konularda iş birliği yapmaya itiyor. Örneğin kısa süre önce tanıtılan yeni nesil Toyota Supra, BMW Z4 ile aynı platformu paylaşıyor. Yani Toyota ve BMW böyle bir işbirliği yapmış olmasaydı muhtemelen Toyota Supra’nın yenisini göremeyecektik.

Benzer bir ortaklık daha önce Toyota ve Subaru markaları arasında da gerçekleşti ve bunun sonucunda aynı platform üzerine inşa edilen Toyota GT-86 ve Subaru BRZ adlı iki farklı model ortaya çıktı. Hatta Toyota ve Subaru, spor otomobiller ve hibrit otomobiller geliştirmek üzere son zamanlarda yeni bir anlaşma daha yaptı.