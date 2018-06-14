Volkswagen, Emisyon Skandalı Nedeniyle 1.2 milyar Dolar Ödeyecek

Almanya'da Braunschweig Savcılığı, 2015 yılında patlak veren dizel skandalı nedeniyle Volkswagen'i 1 milyar Avro (1.2 milyar dolar) para cezasına çarptırdı.

Otomotiv endüstrisini derinden sarsan dizel skandalı, üç yıl önce regülatörlerin Volkswagen dizel araçlarının yasal sınırdan daha fazla nitrojen oksit yaydığını keşfetmesiyle başladı.

Emisyon skandalının ortaya çıkışından sonra Amerikan makamlarının yoğun baskısı nedeniyle suçlamaları kabul eden Alman otomotiv devi, yaklaşık 11 milyon dizel motorlu araçta emisyon değerlerini manipüle eden yazılımın kullanıldığını itiraf etmişti.

Emisyon skandalından sonra para ve itibar kaybına uğrayan şirket, Almanya'da Braunschweig Savcılığı tarafından dizel krizinden dolayı 1 milyar Avro para cezasına çarptırıldı.

Volkswagen Group Çarşamba günü yaptığı açıklamada, cezayı kabul edeceklerini ve karara itiraz etmeyeceklerini söyledi. "Volkswagen olarak sebep olduğumuz dizel krizindeki sorumluluğumuzu kabul ediyor ve bu sorunu aşmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz" diyen Alman devi, bütün makamlarla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Volkswagen ayrıca devam eden davalar neticesinde ABD’de 22 milyar dolar tutarında tazminat ödeyebilir. Zira şirket, yarattığı tahribatı düzeltmek ve ABD emisyon standartlarına uymak adına 15 milyar dolar ödemeyi de taahhüt etmişti.

ABD Çevre Koruma Ajansı, 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, eski Volkswagen Grubu CEO'su Martin Winterkorn, ABD yetkilileri tarafından ilk kez suçlanırken, Aralık 2017'de Volkswagen yöneticisi Oliver Schmidt, yedi yıl hapse ve 400.000 dolar cezaya çarptırıldı.

Mercedes, 774 Bin Aracını Geri Çağıracak

Öte yandan emisyon skandalı sadece Volkswagen Grubu ile sınırlı olmayabilir. Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) egzos emisyonunda manipülasyona neden olabilecek, kullanılması yasak olan bir yazılımın bulunduğu gerekçesiyle Mercedes’in 238 bini Almanya’da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 774 bin aracını geri çağırılmasına karar verdi.

Daimler’in Mercedes marka araçlarda yüksek emisyon değerini düşük göstermek için emisyon gazını ölçmede lisansı olmayan cihazlar kullandığı iddia ediliyor.