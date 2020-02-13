Volkswagen Fabrikası için Bulgaristan Atağa Geçti

Manisa'ya açılması beklenen Volkswagen fabrikası hakkında Bulgaristan Yatırım Ajansı Müdürü Stamen Yanev açıklamalarda bulundu. Volkswagen fabrikası ne durumda? İptal mi oldu? Tüm detayları bir araya getirdik.

Volkswagen Fabrikası Hakkında Bulgaristan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Stamen Yanev yaptığı açıklamada Volkswagen'in nihai yatırım kararı almadığını Bulgaristan’ın hala yatırım için iyi koşullar sunan ülkeler arasında olmaya devam ettiğini söyledi. Yanev açıklamasının devamında Bulgaristan'ın hala yarışın içinde bulunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Volkswagen yatırımının bu yılın ilk yarısında gerçekleşeceğini ve herhangi bir sorunun bulunmadığını söylemişti. Volkswagen yetkilileri de geçtiğimiz dönemlerde yaptıkları açıklamalarda aksi yönde bir fikirlerinin olmadığını ve başka bir lokasyon düşünmediklerini vurgulamıştı.

Manisa'da yaşayan halk yeni kurulacak olan fabrikayı heyecanla beklemekte. Volkswagen'in Manisa'ya açacağı fabrika ile çevredeki dairelerin fiyatları yükselişe geçti. Manisa'daki dairelerin metre kare fiyatları 1.000 ila 4.000 arasında değişim gösteriyor. Manisa'ya en yakın il olan İzmir'de de konut fiyatlarında artışlar yaşanıyor.

Yeni fabrika ile bölgedeki esnafın işlerinin de artması bekleniyor. Fabrika açılır ise Volkswagen ülkemizde üretim yapan 9. marka olacak. Volkswagen fabrikası hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalmaya devam edin!