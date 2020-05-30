Volkswagen ve Ford, Ticari Araç Üretimi için Anlaştı

Ticari araç üretiminde iki büyük firma olarak bilinen Volkswagen ve Ford, üretimlerinde birbirlerine destek olmak için el sıkıştı.

Volkswagen ve Ford'dan Büyük Anlaşma

Volkswagen ve Ford hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde otomobil alanında oldukça büyük ve bilindik şirketler. Özellikle ülkemizde her alanda çekişen bu iki şirket, ürettiği araçlar ile insanların kafalarını karıştırıyor. Ancak birlik olma kararı alan Volkswagen ve Ford, daha önceden konuşulan ortaklık için son kararı verdiler.

Ortaklığın ilk adımında elektriklendirme ve ticari araçlar için üç farklı projeye imza atacak olan şirketler, ortak platformlarda buluşacak. Volkswagen'in MEB adını verdiği elektriklendirme platformunu kullanacak olan Ford, Avrupa pazarına yeni bir model üretecek. 2023 yılında gelmesi beklenen bu araç her iki şirketin gücünü tam anlamıyla gösterecek.

Aynı zamanda Volkswagen, Ford'un orta boyuttaki pickup modelleri üzerindeki tecrübesini kullanacak. Özellikle Ranger ve Raptor modelleri ile dikkat çeken Ford, bu konudaki hünerlerini Volkswagen ile paylaşacak. Bu sayede Ranger alt yapısı kullanan bir Amarok modeli üretilmesi an meselesi diyebiliriz.

Volkswagen ve Ford ortaklık kapsamında bir camlı van ve panelvan da üretecek. Volkswagen ve Ford'un ortaklıklar şüphesiz çok iyi olacak. Volkswagen'in iyi olduğu konularda Ford yardım alırken; Ford'un iyi olduğunu konularda Volkswagen ilham alacak. Bu ortaklık sayesinde piyasaya daha gelişmiş ve daha stabil araçlar üretilecek.