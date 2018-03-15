Volkswagen, Geleceğini Elektrikli Araçlar Üzerine Kuruyor

Geleceğini elektrikli otomobiller üzerine kurmak isteyen Volkswagen, bu iddiasını her geçen gün güçlendiriyor. Alman otomotiv devi, Berlin’de düzenlediği yıllık basın toplantısında 2022 yılı sonuna kadar dünya genelinde 16’dan fazla noktada elektrikli araç üreteceğini açıkladı.

Avrupa ve Çin pazarında üretilecek elektrikli otomobillerin bataryaları için tedarikçilerini seçen VW, Kuzey Amerika’daki tedarikçinin de en kısa sürede belli olacağını söyledi. Alman devi, yeni nesil otomobillerinin kalbinde yer alacak bataryalar için şimdiden 25 milyar doların üzerinde yatırım yaptı.

Volkswagen, “Roadmap E" olarak adlandırdığı yol haritasına göre, 2025 yılına kadar yılda 3 milyona yakın elektrikli taşıt üretecek. Volkswagen Grubu’nda yer alan Audi, Skoda, Porsche ve Bugatti gibi markalarda bu önemli planın parçalarını oluşturuyor.

2025 yılına kadar dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi haline gelmenin temellerini atan VW, bünyesinde bulunan 300 modelinin her biri için 2030 yılına kadar elektrikli versiyonunu sunma sözü verdi.

Otonom sürüş teknolojisine de büyük bir önem veren Alman otomotiv devi, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı elektrikli ve otonom özellikli Cedric’in üretimine odaklanacaklarını belirtti. VW Grubu CEO'su Matthias Müller, Cedric’in yalnızca konsept bir araç olarak kalmayacağını ve yakın zamanda seri üretimine başlayacaklarını ifade etti.

Volkswagen Cedric

Yaklaşık üç sene önce ABD’de patlak veren emisyon skandalıyla itibarı zedelenen Volkswagen, şirket politikasını baştan aşağı revize etti. Sıfır emisyon ve otonom teknolojilere doğru stratejik bir kayma yaşayan Alman devi, uzun vadedeki hedefine ulaşana kadar yatırımlarına hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor.

Tabii elektrikli otomobil pazarının en büyük oyuncusu olan Tesla’nın VW’nin bu hamlesine nasıl bir karşılık vereceği de büyük bir merak konusu.