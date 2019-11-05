Volkswagen Golf 8, Station Wagon Olarak Hayal Edildi!

Volkswagen'in yeni hatchback C segment modeli Golf 8, Station Wagon olarak hayal edildi ve çizimi yapıldı.

Volkswagen'in sevilen modeli Golf'ün yeni versiyonu kısa bir süre önce tanıtıldı. Golf 8 hemen hemen herkes tarafından beğenildi. Golf 8'in motor seçenekleri, paketleri ve kasa tipleri hemen hemen açıklanmışken, hala varlığı bilinmeyen bazı modellerde mevcut. Geçtiğimiz günlerde Golf 8'in 3 kapılı modeli hayali olarak tasarlanıp, çizilmişti. Şimdi ise yine aynı model SW olarak tasarlandı.

Kleber Silva adında bir tasarımcının elinden çıkan Golf 8 SW son derece yakışıklı olmuş. Geçmişte de Golf'ün SW modelleri olmuştu. Ancak herkes bilmez. Keza piyasada da pek bulunmayan araçlar. Volkswagen Golf 8 için böyle bir işe girişecek mi belli değil. Burada tasarımcı kendi hayali ile Golf 8'i SW hale getirmiş.

Ülkemize Variant adıyla gelen Volkswagen araçlarının SW modelleri oldukça dikkat çekiyor. Bunun en büyük örneği Passat Variant, Leon ST, Ibıza ST, Octavia Combi gibi modeller. Golf 8 Variant modelinin gelmesi Volkswagen markasında bir yenilik yapabilir. Çünkü Passat Variant'tan sonra yeni bir küçük SW ilgi çekici olacaktır. Ki Golf 8 SW'da bu hali ile oldukça yakışıklı ve ilgi çekici duruyor. Bakalım Volkswagen böyle bir işe kalkışacak mı?