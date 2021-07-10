Bazı Volkswagen Otomobilleri Huawei Teknolojisi Kullanmaya Başlıyor

Huawei teknolojisi, lisans anlaşması kapsamında 30 milyon Volkswagen otomobilinde kullanılmaya başlanıyor. Çinli teknoloji şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısını hissetmeye devam ederken bir yandan da kendisine yeni para kazanma yolları arıyor.

Şirketin çarşamba günü yaptığı açıklamada Huawei'in dünyanın en büyük otomobil üreticisinin tedarikçisi ile lisans anlaşmasına imza attığı ve bu anlaşma kapsamında şirketin 4G teknolojisinin 30 milyon Volkswagen otomobilinde kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Huawei Teknolojisi, Şirketin Otomobil Pazarındaki Gücünü Arttırabilir

Şirketin imzalamış olduğu anlaşma, zor günlerden geçen teknoloji şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısından kurtulmasına yardımcı olabilir. Bu anlaşma aynı zamanda şirketin 4G ve 5G teknolojilerinden para kazanmakla ilgili sarf ettiği çabanın bir parçası olarak görülüyor.

Bu teknolojilerin kapı kilitleme, eğlence sistemi ve gelişmiş sürücü destek sistemleri gibi özelliklerin çalışmasını sağlamak açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Huawei, ABD'nin ticari kısıtlamalarının şirketin faaliyetlerine tam olarak devam edememesine neden olmasından bu yana şirketin odaklandığı başka bir alan olan otomobil sektöründeki lisans anlaşmalarına ağırlık vermeye başladı. Çinli teknoloji şirketi, bu yılın başlarında üç yıl boyunca küresel çapta hizmet veren şirketlerden 1 milyar dolardan fazla lisans ücreti almayı beklediğini söyledi.

Şirket, 7 Temmuz 2021 tarihinde yayımladığı duyuruda anlaşmanın şimdiye kadar otomobil sektöründe imza attığı en büyük lisans anlaşması olduğunu açıkladı ancak Volkswagen tedarikçisinin adını ya da anlaşmanın ne kadar kazanç sağladığı gibi bilgiler açıklamada yer almadı.

Huawei, son 20 yıl içinde Avrupa, ABD, Japonya ve Güney Kore merkezli büyük şirketler ile 100'ü aşkın lisans anlaşması imzaladı.

Volkswagen tedarikçisiyle yapılan son lisans anlaşmasının sadece Çinli teknoloji devinin sahip olduğu teknolojilerden para kazanmasına yardımcı olmakla sınırlı kalmaması aynı zamanda yükselen elektrikli otomobil endüstrisine daha da yakın bir şirket olmasını sağlaması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek şirkete bir dizi ticaret kısıtlaması uygulamış ve şirketin müşterilerini Huawei ile iş birliği yapmaktan caydırmıştı. Şirketin bu nedenle akıllı telefon pazarındaki konumu da sarsılmıştı. Şirket artık akıllı telefon pazarında büyümeye eskiye kıyasla çok daha yavaş bir şekilde devam ediyor.