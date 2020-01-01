Volkswagen, İkonik Otomobili Beetle’a Veda Etti

Otomotiv tarihinde Volkswagen Beetle gibi artık bir sembol haline gelmiş ikonik araç sayısı çok azdır. Ancak her şeyin bir sonu olduğu gibi, Almanlar da geçtiğimiz yıl bu efsanevi aracın üretimini sonlandırdıklarını duyurmuşlardı.

Bu duyurudan sonra ise Beetle için birçok farklı kutlama yapıldı. Volkswagen şimdi de 2019’un bitişi ve 2020’nin gelişiyle birlikte Beetle için son bir veda töreni hazırladı. ‘Halkın Otomobili’ olarak da adlandırılan bu efsanevi araç için ‘The Last Mile’ adında kısa bir animasyon filmi hazırlandı ve bu film ABD’de ABC kanalında yayınlandı.

Johannes Leonardo ajansının yardımıyla ve Pro Musica Gençlik Korosu tarafından seslendirilen film müziği ile, bir Beetle meraklısının çocukluğundan yaşlılığına kadar geçen hikayesi anlatılıyor. Kısa animasyon filmi, Andy Warhol ve Kevin Bacon’un ‘Footloose’daki karakterinden kısa kesitler ile pop kültür referanslarını içeriyor ve geçmiş reklam kampanyalarından ilham alan çeşitli ayrıntılar sunuyor.

Volkswagen marka pazarlama kıdemli başkan yardımcısı Saad Chehab, “Beetle, otomobil tarihinin en tanınmış arabalarından biri. Onu doğru bir şekilde onurlandırmak, otomobilin kendisi kadar çok yönlülük ve evrensel çekiciliğe sahip bir ortam gerektiriyordu. Animasyonun yıldızı olarak klasik Beetle'i seçerken, Times Meydanı'ndaki ek kampanya bileşenleri, son iki nesil otomobilleri ve Amerikan kültüründeki yerlerini ve varlığını onurlandırıyor. Geçmişimizle gurur duyuyoruz, ancak gözümüz gelecekte.” diye konuştu.

Volkswagen, yılbaşı akşamında New York City’deki Times Meydanı’nda, reklam panolarında ve dijital ekranlarda çeşitli mesajlar ve filmler yayınlayarak yeni logosu da dahil olmak üzere geleceğin otomobilleriyle ilgili ipuçları vermeye devam etti.