Volkswagen ile Elektrikli Araçlar Bağımsız Şarj Edilebiliyor

Volkswagen, elektrikli arabalar için tekerlekler üzerinde bağımsız hareket edebilen bir şarj istasyonu yarattı.

V2X teknolojisi sayesinde, robot aracınıza akü vagonu yönlendiriyor ve aracınız şarj ediliyor. Aracınızı bir otoparka park ettikten sonra, cep telefonu uygulamasıyla şarj robotu talep edebiliyorsunuz. Uygulama yardımıyla, şarj robotuna aracınızın yeri ve ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğu bilgisi gidiyor. Robot, aldığı bilgileri akü vagonuna iletiyor, vagon bulunduğunuz konuma geliyor ve aracınızın ihtiyacı kadar şarj işlemini gerçekleştiriyor.

Bütün Süreç İnsan Müdahalesi Olmadan Gerçekleşiyor!

Cep telefonu uygulamasıyla ya da aracınızın dokunmatik ekranı yardımıyla çağırdığınız şarj robotu, akü vagonu diye isimlendirilen bir parçayı aracınıza gönderiyor, uzaktan bağlantı yardımıyla aracınızın şarj kapağının açılması için uyarı gönderiliyor. Akü vagonu, açılan şarj kapağına fişi takıyor. Şarj etme işlemi bittiği zaman ise robotun yanına geri dönüyor ve sistemle bağlantınız kesiliyor.

Şarj robotları, otopark içinde hiçbir yere çarpmadan hareket edebilme yeteneğine sahip. Bunun için robot üzerinde kameralar, lazer tarayıcılar ve ultrasonik sensörler kullanılmış. Küçük römorklara benzer şekilde tasarlanmış akü vagonları ise 50 kilovata kadar hızlı şarj edebilme özelliğine sahip.

Volkswagen, şarj robotlarının ve akü vagonlarının gerçek dünya koşullarında ne zaman test edileceğini ise tam olarak açıklamadı. Elektrikli araç üreticileri ve kullanıcılar merakla bu yeni robotun piyasaya çıkmasını bekliyor.