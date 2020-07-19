Volkswagen’in Borcu Dağları Aştı: Şirket İflasın Eşiğinde Mi?

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Volkswagen’in borcu çok ciddi rakamlara ulaşmayı başardı. özellikle de salgın sonrası şirket batmanın eşiğine geldi. Peki bu nasıl mümkün oldu?

Salgın nedeniyle dünya genelinde ciddi bir borç krizi yaşanıyor. Özellikle de büyük şirketlerin kurumsal borçları yaklaşık olarak yüzde 12 miktarında artış gösterdi. Bu durum hem firmaların geleceğini belirsiz hale getiriyor hem de ekonomik anlamda genel bir huzursuzluğa neden oluyor. Peki Volkswagen şirketi bu kurumsal borçlardan bir şekilde kurtulabilecek mi? Şimdilerde herkesin cevabını aradığı soru bu. Fakat öncesinde firmanın bu borcu nasıl yaptığına bir göz atmak gerekiyor.

Volkswagen borçları giderek daha fazla artış gösterebilir

Volkswagen, pandemi sürecinin de etkisiyle toplamda 192 milyar dolar borç ile karşı karşıya kaldı. Üstelik bu borç, ödemenin aksine katlanarak devam ediyor. Kurumsal böyle borçların ne zaman sonlanacağı ise henüz pek tahmin edilir değil. Firmaların yapabildiği sadece bazı küçük öngörülerde bulunmak.

Otomotiv devi; 2019 yılında satış gelirini yüzde 7,1 artırarak 252,6 milyar Euro'ya seviyelerine yükseltti. Net mali geliri yüzde 7,3 artışla 4,96 milyar Euro civarına kadar çıktı. 2019 yılında toplam üretimi 10,8 milyon adet civarında diyebiliriz. Fakat bu, şirketi kurtarmaya yetmiyor.

Aynı zamanda BMW, Toyota ve Ford Motor Company gibi firmalar bu alanın diğer en borçlu firmaları olarak biliniyor. Muhtemelen bu borçlar giderek daha fazla artış gösterecek. Peki sizce Volkswagen ve diğer şirketler böyle yüksek borç yükünden kurtulmak için neler yapabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.