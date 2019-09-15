Volkswagen'in Fabrika Kuracağı İl Belli Oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Volkswagen'in ülkemizde fabrika kuracağı ili açıkladı. Volkswagen'in ülkemizde açacağı fabrikanın nereye kurulacağı belli oldu.

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Pekcan, Volkswagen'in ülkemizde açacağı fabrika hakkında açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Almanya menşeli otomotiv firması olan Volkswagen'in ülkemize yapacağı yatırım hakkında şunları söyledi:

"Volkswagen'in yeni açacağı otomobil fabrikası için Türkiye'ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Onlar da bu tarz açıklamalarda bulundular. Yeni fabrika Manisa'ya yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii."

Alman Ticaret Bakanlığı'ndan bu yatırım için Türkiye lehine kararın alındığı bilgisini aldığını söyleyen Ruhsar Pekcan, kararın resmi açıklanmasını heyecanla beklediğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda, Passat üretimi için Skoda'nın Mlode Boleslav fabrikasını düşünen marka buradaki üretim yoğunluğundan dolayı gözünü Doğu Avrupa ülkelerine çevirmişti.

Konunun ortaya çıktığı ilk günden itibaren hep gündemde olan Türkiye’nin ekonomik ve siyasi risklerden dolayı tercih edilmesi hakkında şüpheler bulunmaktaydı.

Bu endişelerin Volkswagen Grubu CEO’su Herbert Diess’ın Türkiye'ye gelerek çözüldüğü yönünde açıklamalar yapan Handelsblatt gazetesi, Türkiye’nin Volkswagen'e 3 haneli teşviklerinin olduğunu belirtmişti.

Şu anda yeni açılacak olan fabrika hakkında Volkswagen tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Konu hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!