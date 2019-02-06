Volkswagen’in Şarj İstasyonlarına Tesla Desteği

Alman otomotiv devi Volkswagen, Almanya’da başta Wolfsburg kenti olmak üzere çeşitli kentlerde elektrikli otomobiller için şarj istasyonları kurmak amacıyla önemli adımlar atıyor. Dev marka, Almanya’dan sonra ABD’de de bu konuda yatırımlar yapmaya başladı.

Volkswagen bu amaçla bir süre önce, ABD genelinde 500’den fazla istasyonu bulunan Electrify America şarj istasyonlarını satın almıştı. Şimdi de Electrify America şarj istasyonlarında Tesla pillerinin kullanılacağı açıklandı.

Daha çok ABD’nin batı sahillerindeki bölgelerde kullanılması beklenen ve 100 den fazla şarj istasyonuna kurulacak olan Tesla Powerpacks pilleri, 350 kWh’lik kapasiteye sahip olacak ve 210 kW’lık hızlı şarj sistemiyle uyumlu olarak gelecek.

Tesla pillerinin en büyük avantajı ise, elektriğin ucuz olduğu saatlerde şebekeden enerji çekerek bu enerjiyi daha sonra, elektriğin pahalı olduğu saatlerde kullanabiliyor olması. Bu sayede enerji maliyetleri düşecek ve elektrikli otomobil kullanıcıları da araçlarını daha uygun fiyatlarla şarj edebilecek.

ABD’deki şarj istasyonlarını yaygınlaştırmak isteyen Volkswagen, ülkede elektrikli araçlara enerji sağlayan en büyük şirket olmayı hedefliyor. Ayrıca Volkswagen, bünyesinde bulunan 300 farklı modelin her birinin elektrikli versiyonunu 2030 yılına kadar piyasaya çıkararak, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olmayı amaçlıyor.