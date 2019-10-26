Volkswagen'in Yeni SUV Modeli Touareg R Hibrit Yolda!

Volkswagen'in en büyük SUV'si olan Touareg'in yeni modeli Touareg R Hibrit yolda. Bakalım yenilenen motor ve tasarım ile Touareg R Hibrit nasıl olacak?

Alman teknoloji devi Volkswagen, otomotiv sektöründe attığı adımlarla her geçen gün rakiplerine bir darbe daha vuruyor. Bugün tanıtılan Volkswagen Golf 8'in heyacanı halen içimizdeyken, şimdi de Touareg ile ilgili bir açıklama geldi. Volkswagen'in Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Stackmann konu ile ilgili açıklamayı yaptı.

Jürgen Stackmann, ortalıkta dolaşan elektrikli Touareg sorusuna bir yanıt verdi. Firmanın bu araç üzerinde çalıştığını dile getiren J. Stackmann, hali hazırda üzerinde çalıştıkları modelin bir Touareg R Hibrit olduğunu açıkladı. Modelin 2021 yılında çıkacağını dile getiren Stackmann, detaylı bilgiler vermedi.

Geçtiğimiz aylarda 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Touareg V8 TDI'ın bu konuda bizlere bilgi vereceği açık. Tasarımsal anlamda hemen hemen bu araca yakın bir model üretecek olan firma, motor anlamında farklılık yaratacak. Aşağıdaki resimde gördüğünüz araç 8 silindirli 4.0 litrelik turbo dizel motora sahip. Bu hali ile 415HP güç üretiyor. 900Nm torka sahip modelin 0-100 değeri ise 4.9 saniye. Ancak elektrikli modelden böyle büyük silindir hacmine sahip bir motor beklenmiyor.

Çünkü şu anda Çin'de satışa sunulan Hibrit Touareg 2.0 litrelik turboşarjlı bir motora sahip. Elektrikli motor 136HP güç üretirken, aracın toplam gücü 368HP. Aynı zamanda Çin'deki model 699Nm tork üretiyor. Volkswagen'in yeni üreteceği Touareg R Hibrit ise R Serisine ait bir araç olacağından daha güçlü bir model olacak. Bu tarafta 2.0 litrelik turboşarjlı motora sahip olacak olan araç, yanında güçlü bir elektrikli motor da getirecek. Aracın gücü açıklanmasa bile 400HP'nin üstünde olacağı bariz belli.