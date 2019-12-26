Volkswagen Mobil Şarj Robotu Projesi İle Geliyor

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden bir tanesi olan Volkswagen mobil şarj robotu projesi geliştirmeye başladı. İşte elektrikli araçlarla ilgili büyük bir problemi çözecek olan haberimizin detayları.

Tesla Model 3, Porsche Taycan, Audi e-tron gibi araçlar sayesinde, elektrikli kullanım büyük ölçüde artmaya başladı. Dünyanın en hızlı gelişim gösteren sektörlerinden bir tanesi olarak bilinen elektrikli araç sektörü önemli bir sorunla karşı karşıya. Her ne kadar elektrikli araçlar hep daha gelişmiş bir versiyon olarak üretilse bile, şarj büyük bir problem olarak yerini koruyor.

Volkswagen mobil şarj robotu büyük destek sağlayacak

Volkswagen Group Components'ın mobil şarj robotu, isminden de anlaşılacağı gibi belirli bir yerde sabit olmayacak. Bunun yerine merkezdeki elektriği alarak otomobillere iletecek. Hatta bu robotlar birden fazla araca da bağlanabilecek.

VW'in "batarya vagonu" olarak adlandırdığı enerji depolama istasyonu, robotların elektrik getirdiği yer olacak. Bu robotlar elektriği araçlara verdikten sonra yeniden geri dönüp batarya vagonundan elektrik alabilecek. Böylece çok yüksek miktarlarda elektrik transferi de sağlanmış olacak.

Bu vagonların her biri 25 kWh güce sahip ve 50 kWh'ye kadar DC hızlı şarj özelliğine sahip. Böylece araçlar uzun bir süre beklemeden şarj olup yoluna devam edebilecekler. Eğer bu proje yaygınlaşırsa, elektrikli araçlar ile ilgili en önemli problemlerden bir tanesi olan şarj sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak. Sizce de Volkswagen attığı bu adımla şarj sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.