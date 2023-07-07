Volkswagen'in Otonom Aracı ID Buzz Test Sürüşüne Çıkıyor

Alman araba üreticisi Volkswagen otonom araç piyasasına etkili bir giriş yapmak istiyor. Şirket ABD'deki ilk otonom test araçlarını bu ay Teksas’ta piyasaya sürecek.

Elektrikli araç piyasasına yeni giriş yapan Volkswagen, ABD'de piyasaya süreceği ID.Buzz elektrikli minibüsler otonom teknolojisinin ilk adımları olarak görülüyor. Alman marka, uygulama sonrasında hem Austin filosunu genişletmeyi hem de testleri dört ABD şehrine daha taşımayı planlıyor.

Volkswagen Otonom Araç Piyasasına Giriş Yapıyor

Araç şirketin planlamasına göre 2026 yılında Austin'de ticari otonom sürüş hizmeti başlayacak. Elektrikli araç piyasasındaki bu hızlı ve sıkışık dağıtım takvimi şaşırtıcı değil. Ford, kısa vadede yarı otonom özelliklere odaklanmak için Argo'yu kapatmış olsa da, tam sürücüsüz sürüş ABD'de yaygınlaşmaya devam ediyor.

Otonom teknolojisine verilen önem Volkswagen’in her şeyi kapsayan bir mobilite şirketine dönüşme sürecini de yansıtıyor. Yeni elektrikli araç robotaksinin kişisel araç sahipliği ihtiyacını azaltacağı için günümüz teknolojisine uyum sağlıyor.

Şirketler tarafından açıklanan filo anlaşmaları, araba satışları zamanla düşse bile Alman araba üreticisinin EV sektöründe gelişmesine yardımcı olacaktır. Tüm bu gelişmelere ek olarak araba sektöründe yeni bir alan olan otonom araçların yaygınlaşması biraz zaman alabilir.