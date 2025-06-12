Volkswagen Polo 50. Yıla Özel Versiyonu İle Geliyor!

Bazı otomobiller vardır ilk kez yolda gördüğümüzde fark etmeyiz bile. Ne tasarımları baş döndürür ne de sesleri etrafı sarar. Ama zaman geçtikçe o sessiz yol arkadaşları hayatımızda bir yer edinir. İşte Volkswagen Polo'da aynen böyle bir otomobil. 50. yaşına özel bir versiyonla da satışa çıkıyor. İşte detaylar...

VW Polo Edition 50 Tanıtıldı

Volkswagen 1975’ten bu yana ürettiği Polo modelinin 50. yılına özel bir versiyon hazırladı. “Edition 50” adıyla tanıtılan bu seri ilk etapta Almanya ve İngiltere pazarlarında satışa sunuldu. Araç “Style” donanımı temel alınarak geliştirildi. Dış tasarımda özel jantlar, koyu camlar ve B sütununda yer alan “50” logosu gibi nostaljik detaylara yer verildi.

İç mekânda ise parlak siyah dekorlar ambiyans aydınlatma ve “Edition 50” yazılı eşik kaplamaları dikkat çekiyor. Donanımda Park Assist, geri görüş kamerası ve ısıtmalı spor koltuklar gibi özellikler standart hale getirilmiş. Motor tarafında 1.0 litrelik TSI üniteyle 95 PS ve 116 PS olmak üzere iki seçenek bulunuyor.

Manuel ve DSG şanzıman alternatifleri sunulurken düşük yakıt tüketimiyle şehir içi kullanıma uygun bir yapı hedeflenmiş. Edition 50’nin Almanya’daki başlangıç fiyatı 28.200 euro olarak açıklandı. Türkiye’de satılıp satılmayacağı henüz netlik kazanmasa da gelmesi durumunda yaklaşık 1.8 ila 2 milyon TL aralığında fiyatlanması bekleniyor.

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