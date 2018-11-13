Volkswagen Sahipleri Artık Araçlarını Apple Siri ile Yönetebiliyor

Volkswagen (VW) ve Apple, araç sahiplerinin işini oldukça kolaylaştıracak bir işbirliğine imza attı. Eğer bir VW sahibiyseniz, artık aracınızı kilitleyip açmak, elektrikli şarjı başlatıp durdurmak ya da aracınızda kalan menzili görüntülemek gibi işlemlerinizi kolayca yapabileceğiniz yeni bir yönteme daha sahipsiniz.

Çünkü VW Apple ile yaptığı anlaşmaya göre, Apple’ın akıllı asistanı Siri’yi kendi uygulaması VW Car-Net’e de ekledi. Bu sayede artık Siri’yi kullanarak aracınızda alarmı açıp kapatabilir, camlar için buz çözücüyü çalıştırabilir, sıcaklığı ayarlayabilir ya da aracınızı nereye park ettiğinizi kendinize hatırlatabilirsiniz.

Sesli asistan Siri’nin iOS 12 ile gelen bir özelliği olan kısayollarını kullanarak rutin işlerinizi kolayca ayarlayabilirsiniz. Yani soğuk bir sabahta dışarı çıkmadan önce Siri'den arabanın ısınmasını, ön camın buzunu çözmesini ve batarya şarjını doldurmasını tek bir komutla isteyebilirsiniz.

VW, Car-Net için aylık bir abonelik ücreti alıyor dolayısıyla bu Siri komutlarını da ücretsiz olarak alamayacaksınız. Yine de bu güncelleme VW'nin sesli asistanlarla olan bağlarını derinleştiriyor. Ayrıca VW’nin, Amazon Alexa'yı da otomobillerine şimdiden eklediğini hatırlatalım.