Volkswagen Transporter 7 Kamuflajla Görüntülendi

Volkswagen'in ticari araçları arasında önde gelen modeli Transporter, yeni yüzü ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İşte kamuflajla görüntülenen yeni Volkswagen T7!

Alman otomotiv devi Volkswagen, 2018 yılında Transporter 6.1 Bulli versiyonu ile yeni bir kapı aralamıştı. 10 yıl öncesinden beri ticari-binek tarzında çalışmalar yapan Volkswagen, Transporter modelinde boş paketlerde ticari, dolu paketlerde ise büyük binek araç tarzını yansıtıyor. Tabii bunun en gelişmiş örneği Transporter 6.1 Bulli. Şimdi ise daha gelişmiş ve yenilenmiş Transporter 7, kamuflaj ile karlar üzerinde görüntülendi.

Kamuflaj giyen T7 tanınmak istemiyor ve bunu başarıyor. Hemen hemen her yerinde kamuflaj bulunan araç hakkında pek detaya giremiyoruz. Ancak en büyük farklılık bariz şekilde gösterilmiş. A sütununa eklenen cam dikkatlerden kaçmıyor. Çoğu araçta bulunan bu cam görüş açısını olumlu yönde etkiliyor ancak Transporter modelinde ilk defa görülüyor. Tabii kamuflajdan dolayı yamuk gözükse de aslında düzgün olacaktır.

Yine ön ve arkada kapatılmayan far ve stop tasarımları dikkat çekiyor. Oldukça gizlenen bu LED aydınlatma ögeleri Volkswagen'in teknolojik tasarımlarını ön planda tutuyor. Bu farların büyük ihtimalle tam LED olduğu biliniyor. Şase olarak ise MQB platformunda bir araç olduğu düşünülüyor. Bu sayede motor ve şanzıman ikilisi firmanın diğer modellerine benzer yerleşim gösteriyor. Bu da beraberinde daha alçak bir tasarım ve daha aerodinamik bir yapı getirebilir.

Volkswagen'in yeni ticari modeli Transporter 7'nin ne zaman tanıtılacağı tam olarak bilinmiyor. Ancak 2021 yılını geçeceği garanti diyebiliriz. Çünkü T6 ve T6.1 modelleri henüz çok yeniler.