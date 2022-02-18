Volkswagen Türkiye'de SUV Ailesini Büyütüyor!

Dünya çapındaki SUV atılımını Türkiye pazarında da devam ettiren Volkswagen, Touareg, Tiguan ve T-Roc’tan sonra ailenin yeni üyeleri T-Cross ve Taigo’yu satışa sunarak SUV segmentindeki çeşitliliği arttırıyor. İşte detaylar!

Volkswagen T-Cross ve Taigo Türkiye'de

Markanın, B SUV segmentinde satışa sunacağı Yeni Taigo ve T-Cross modelleri Şubat ayının son haftasında ülkemizde yerini almaya hazırlanıyor. Volkswagen Binek Araç tam anlamıyla bir SUV model atağına girdi. Touareg, Tiguan, Tiguan Allspace ve T-Roc modellerine ek olarak Taigo ve T-Cross modellerini pazara sunmaya hazırlanan marka, kompakt SUV sınıftaki gücünü de tazeliyor.

Şubat ayı son haftasında yerini alacak olan Yeni Taigo, 1.0 lt TSI 95 PS 5 ileri manuel, 1.0 lt TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG olmak üzere 3 farklı motor seçeneği, 3 farklı donanım paketiyle 515.000 TL’ den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

Aynı segmentte fonksiyonel ve pratik çözümler sunan diğer SUV modeli T-Cross ise 1.0 lt TSI 110 PS 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG motor seçeneği, 2 farklı donanım paketi ile 448.300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Avrupa ile paralel zamanlamada Türkiye pazarına sunulan yeni Taigo, sportif SUV Crossover sınıfına yeni bir enerji getiriyor.

Volkswagen'in ilk SUV coupe modeli olan Yeni Taigo, zamansız ve karakteristik tasarımı, sportif duruşu, günlük kullanım kolaylığı ve zengin standart donanım seçenekleriyle ilk bakışta bile duyguları harekete geçirmeyi başarıyor. Standart olarak; LED farlar, tamamen dijital bir kokpit ve yeni nesil bilgi-eğlence sistemleri (MIB3) ile donatılan 4,271 metrelik SUV coupe, sınıfının teknoloji standartlarını yeniden belirliyor.

Yeni modelin ön ve arka tasarımı oldukça karakteristik. Farlardan stop lambalarına kadar tüm dış aydınlatma elemanları standart olarak LED teknolojisine sahip. Yeni aydınlatma tasarımı gündüz ve gece sürüşlerinde benzersiz bir ışık imzası oluşturuyor. Taigo, Style donanım seviyesinden itibaren standart olarak ışık şeridine sahip ön radyatör ızgarası ve IQ.LIGHT LED matrix farlarla donatılıyor.

Böylece, karakteristik LED ışık şeridini sunan diğer Volkswagen modelleri Golf, Yeni Polo ve Yeni Tiguan Allspace ile tasarım açısından bir bağ kuruyor. Arkadaki kesintisiz ışık şeridi, aracın genişliğini ve karakterini güçlendiriyor. Bunun dışında Life donanım seviyesinden itibaren yan aynalarda projeksiyon ışığı standart olarak sunuluyor.

T-Cross, pratik, çok yönlü ve esnek kullanım özellikleriyle Volkswagen'in hızla büyüyen SUV ürün ailesini tamamlıyor. Gelişmiş fonksiyonel özellikleriyle şehir için kullanıma çok uygun, sağlam bir yol arkadaşı olarak aynı zamanda maliyet fayda ilişkisini en üst seviyeye taşıyor. T-Cross, 4,12 metre uzunluğunda, 1,58 metre yüksekliğinde ve 1.76 metre genişliğinde yapısıyla tam bir şehirli SUV.

Şubat ayı sonunda Volkswagen Yetkili Satıcılarında 448.300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla yerini alacak olan T-Cross, fonksiyonellik, güvenlik ve konfor ihtiyaçlarını karşılayan eksiksiz bir paket sunuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.