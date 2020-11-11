Volkswagen Türkiye'ye Yatırım Yapmaktan Vazgeçti

Volkswagen Türkiye'ye yatırım yapmama kararı aldığını duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle yatırımı erteleyen şirket Tükriye'ye yatırım yapmayacağını açıkladı. Volkswagen nereye yatırım yapacak? İşte Volkswagen CEO'su tarafından yapılan açıklama ve detaylar.

Volkswagen Nereye Yatırım Yapacak? Volkswagen Türkiye'ye Fabrika Kuracak Mı?

Volkswagen CEO'su Herbert Diess tarafından kritik bir açıklama yapıldı. Automobilwoche'ye açıklamalarda bulunan Volkswagen CEO'su Herbert Diess yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Volkswagen CEO'su Herbert Diess şirketin Slovakya'da bulunan tesise yatırım yapacağını açıkladı.

Diess koronavirüs salgını ile birlikte talebin düştüğünü ve halihazırdaki üretim kapasitesinin yeterli olduğunu belirtti ve yeni fabrika açmak yerine mevcut fabrikayı güncelendirme yapmanın kararı verildiğini duyurdu.

Manisa'ya fabrika kurulsa idi yıllık 300,000 araç üretim kapasitesi olacaktı. Yeni fabrika ile bölgedeki esnafın işlerinin de artış yaşanacaktı. Fabrika açılsaydı Volkswagen ülkemizde üretim yapan 9. marka olacaktı.

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