Volkswagen, Üretimini Türkiye Yerine Slovakya’da Mı Yapacak?

Volkswagen (VW) Denetim Kurulu Üyesi Stephan Weil’dan, Türkiye yatırımı hakkında kafaları karıştıran yeni bir açıklama geldi. Weil, Türkiye'deki yeni tesisin yeriyle alakalı bazı karışıklıklar olduğunu söyledi!

Volkswagen Turkey Kurulmuştu

Bilindiği üzere VW Grubu, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için yeni bir tesis açmak istiyor ve bunun için bir süredir yer arayışında. Aday lokasyonlar arasında özellikle Türkiye ve Bulgaristan öne çıkmıştı ve bir süre sonra da yatırımın Türkiye’de yapılacağı neredeyse kesin hale gelmişti. Hatta yatırımın Manisa’ya yapılacağı konuşulmaya başlanmış ve Volkswagen Turkey adında bir şirket bile kurulmuştu.

Fakat Türkiye’nin Suriye’ye sınır ötesi operasyon yapması, durumu bir anda değiştirmiş ve yatırımın erteleneceği hatta iptal olacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Söylentilerle birlikte Bulgaristan gibi aday ülkeler de yatırımı kendi ülkelerine çekebilmek amacıyla Volkswagen’e daha iyi imkanlar sunmaya başladı.

Bu gelişmelere rağmen VW’den yapılan “Yeni bir lokasyon arayışımız yok.” açıklaması içimizi rahatlatmıştı. Fakat AutoNews’in haberine göre, VW’in Denetim Kurulu Üyesi Stephan Weil bu konuda yeni bir açıklama yaptı. Weil’in, “Türkiye’de yapılması planlanan yatırımın yeriyle alakalı açık olmayan konular var.” ifadelerini kullanması, kafalarda yeniden soru işaretleri oluşturdu.

Slovakya'daki Fabrika Kullanılabilir

Bu açıklama, Türkiye’ye yapılması beklenen yatırımın Slovakya’ya kayabileceği şeklinde yorumlanıyor. Bunun nedeni ise, hali hazırda Slovakya’da VW Grubu’na ait bir Skoda fabrikasının bulunması ve orada Superb ile Passat modellerinin üretilebilmesi. Ancak söz konusu tesis şu sıralar tam kapasite çalışıyor ve Skoda’ya gelen yoğun talebi ancak karşılayabildiği için sadece Skoda modelleri üretiyor.

Tüm bu gelişmelerden sonra ise Volkswagen tarafından henüz yeni bir açıklama yapılmadı.