Volkswagen'den Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobil Geliyor

Volkswagen, gelecekte piyasaya süreceği elektrikli otomobiller konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ID.2 modelinden sonra şirket, uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil üretme planlarını da açıkladı. Bu otomobil, Polo'nun elektrikli versiyonu olarak piyasaya sürülecek.

Volkswagen CEO'su Thomas Schafer, gelecekte piyasaya sürecekleri uygun fiyatlı otomobil hakkında bilgi verdi. Şirket, şimdilik ID.1 olarak isimlendirdiği otomobili geliştiriyor. Bu otomobil Polo'nun elektrikli versiyonu olacak. Polo'nun başarılı bir model olduğunu söyleyen Schafer, bu aracın konseptini kullanacaklarını belirtti ancak seri üretime geçtiklerinde ID.1'in isminin değişebileceğini açıkladı.

Volkswagen'den Polo'nun Elektrikli Versiyonu Geliyor

Volkswagen, uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil üretmek için büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtiyor, nedenle aracın fiyatının 20 bin euro'nun altında olmasını hedefliyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için pil teknolojisini değiştirmenin en kolay yol olduğunu belirten şirket, lityum demir fosfat pil tercih ederek pil kapasitesi 150-200 kilometreye kadar menzil sunacak şekilde tasarlanabileceğini düşünüyor.

Volkswagen, gelecekte piyasaya süreceği elektrikli otomobiller konusunda oldukça iddialı. ID.1 modeliyle birlikte Polo'nun elektrikli versiyonunu piyasaya sürecek olan Volkswagen, elektrikli otomobil sektöründe de daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Önümüzdeki dönemlerde Volkswagen'in nasıl bir yol izleyeceğini göreceğiz.

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