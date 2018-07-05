Volkswagen ve Renault, Elektrikli Araç Paylaşım Hizmeti Kuruyor

Otomotiv endüstrisinin iki dev ismi, Volkswagen ve Renault, elektrikli otomobil paylaşım hizmeti başlatacaklarını açıkladı.

“Dizelgate” olarak da anılan emisyon skandalı ile hem para hem de itibar kaybı yaşayan Volkswagen, çizilen imajını düzeltmek için geleceğini elektrikli otomobiller üzerine inşa ediyor.

Bu alandaki iddiasını daha da güçlendirmek ve rakiplerinden bir adım öne çıkmak isteyen şirket, WE adında bir elektrikli araç paylaşım servisi kuracağını duyurdu. 2019 yılında Almanya’da kullanıma sunulacak olan platform, 2020 yılında ise Avrupa’nın diğer şehirleri ile Kuzey Amerika ve Asya’da hizmete açılacak.

Giderek gelişen elektrikli otomobil ekosisteminde önemli bir potansiyele sahip olan WE, büyük bir elektrikli araç filosuna ev sahipliği yapacak.

Benzer Bir Adım da Renault'dan

Elektrikli araç paylaşım hizmeti planını açıklayan tek firma Volkswagen değil. Fransız otomobil üreticisi Renault, benzer bir servisin Paris ve Ile-de France bölgesinde kademeli olarak hizmete girmesi için ilk adımı attı. Söz konusu hizmetin Eylül 2018’de hayata geçmesi planlanıyor.

Renault ayrıca, yeni ulaşım hizmetinin şehirlere entegre olmasını sağlamak amacıyla bir “açık çalışma grubu” kuracak. Konunun, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun başkanlığını yapacağı “C40 Cities Climate Leadership Group” organizasyonunda tartışılması bekleniyor.

Halihazırda Paris’te Autolip adında bir elektrikli otomobil paylaşım hizmeti bulunuyor, ancak fransız kullanıcıların söz konusu hizmetten memnun oldukları pek söylenemez. Zira Autolip’in araçları çoğunlukla bakımsız ve kirli olması sebebiyle şehirde kötü bir nam salmış durumda.

2011 yılında milyarder işadamı Vincent Bolloré tarafından kurulan Autolip, Paris’in yanı sıra Torino, Singapur, Los Angeles ve Indianapolis gibi şehirlerde de faaliyet gösteriyor.