Volkswagen, WeShare ile Araç Paylaşım Ekosistemine Giriş Yaptı

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen, WeShare adını verdiği yeni hizmeti ile araç paylaşım sektörüne giriş yapıyor. Yüzde yüz elektrikli 1.500 adet e-Golf aracını müşterilerinin hizmetine sunan Alman devi, önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha da artıracak.

2015 yılında patlak veren emisyon skandalının ardından tarihinin en zor dönemlerinden geçen Volkswagen, yara alan itibarını düzeltmek için stratejik bir kırılma yaşamıştı. Bünyesindeki dizel ve benzinli araçların sayısını azaltan ve elektrikli otomobil projelerine ağırlık veren Alman marka, önemli alanlara yatırım yapmaya devam ediyor.

Son olarak, endüstriyel bulut teknolojisi konusunda online e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon ile işbirliği yapan Volkswagen, bu kez de WeShare adındaki elektrikli araç paylaşım servisi ile otomotiv ve ulaşım sektöründeki yeni trende ayak uydurdu.

Yüzde yüzde elektrikli 1.500 e-Golf araç filosunu yollara çıkaran Alman devi, Berlin’de yaşayan müşterilerine hizmet vermeye başladı. 2020 yılında Avrupa’nın diğer şehirleri ile Kuzey Amerika ve Asya’da hizmete açılacak olan platform, mobil uygulama üzerinden dijital olarak araç kiralama imkanı sunuyor.

WeShare filosundaki araçlar, Berlin’deki halka açık şarj istasyonlarında şarj edilebilecek. Şirket ayrıca bu yılın başlarında tanıttığı yeni mobil şarj istasyonunu Almanya’nın belirli şehirlerine yerleştirmeye başladı. Gücünü tamamen yeşil enerjiden alan 360kWh şarj kapasitesindeki istasyon, yaklaşık 15 aracı ortalama 17 dakikalık bir sürede şarj edebiliyor.

2025 yılına kadar dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi haline gelmek isteyen Volkswagen, bünyesinde bulunan 300 modelinin her biri için 2030 yılına kadar elektrikli versiyonunu sunmayı hedefliyor.