Volkswagen Yatırımı için Erteleme Kararı!

Volkswagen tarafından yapılan açıklamalar bizim için bir iyi ve bir kötü haberi işaret ediyor. İşte yatırım kararı ile ilgili son gelişmeler.

Başka Lokasyon Düşünmüyor

Automobilwoche dergisi tarafından yapılan habere göre Volkswagen yapacağı yatırım için başka bir lokasyon ile ilgilenmiyor. Yani şirket grubu yatırımını ülkemizde yapmak için kararlı gibi gözüküyor. Lokasyon seçimi için uzun bir süre ayıran Volkswagen, hükümetler tarafından yapılan teklifleri değerlendirmiş ve kendi fırsatları doğrultusunda ülkemizi tercih etmişti.

Bu noktada şehir seçimine kadar ilerleyen kararlar, Volkswagen Türkiye şirketinin kurulması ile birlikte sonuca ulaşmıştı. Ancak bir süredir ertelenen yatırım kararı, tekrar ertelendi. Aynı haberin devamına göre yatırım kararı şubat ayına kadar çekildi. Bu da işlerin önümüzdeki yılın başına sarkacağını işaret ediyor.

Erteleme kararının kapasite veya üretim ağı ile ilgili olmadığı belirtilen haberde daha çok siyasi sebepler söz konusu gibi gözüküyor.

'Harp Meydanının Yanına Temel Atmayacağız'

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, "İnsanlar öldüğü sürece bir harp meydanının yanına temel atmayacağız." demişti. "Bir taraftan Volkswagen'in siyasi bakımdan tarafsız, salt ekonomik değerlendirmeler ışığında karar alması beklentisi dile getirilirken, diğer taraftan Türkiye kararının ahlaki açıdan gözden geçirilmesi beklentisi gündeme getiriliyor" diyen Diess, erteleme kararının ilk işaretlerini vermişti.