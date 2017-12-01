Volkswagen Yeni Elektrikli Konsepti I.D. CROZZ'u Sergiledi

Volkswagen de diğer birçok otomobil üreticisi gibi elektrikli otomobiller üzerine olan yatırımlarını artırmaya başladı. Bu hedefte ilerleyen firma I.D. olarak adlandırdığı bir konsept serisi oluşturdu. Bu serinin en yeni üyesi olan I.D. CROZZ adlı Crossover konsepti ise yine sergilendi.

Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında görücüye çıkan I.D. CROZZ böylelikle daha önceden tanıtılmış olan I.D. otomobili ve I.D Buzz minibüsünden oluşan seriye dahil olmuş oldu. Aslında bu konsept crossover'ı Volkswagen daha önce bazı otomobil fuarlarında ilk haliyle göstermişti.

Konseptin son hali diyebileceğimiz bu araç tasarım anlamında I.D. serisinin diğer otomobilleriyle çok şey paylaşıyor. Aynı zamanda bu araçların birçok mekanik ve elektrikli aksamları da birbiriyle ortak. Çünkü üçü de Volkswagen'in modüler elektrikli platformu üzerine geliştiriliyorlar. Volkswagen'in I.D. adlı elektrikli konsept serisinde yer alan üç otomobilin görseli hemen aşağıda yer alıyor.

I.D. CROZZ birçok konsept otomobilde olduğu gibi oldukça fütüristik tasarım ve donanım öğelerine sahip olarak geliştirilmiş. Örneğin araçta yan aynalar bulunmuyor, sürücü bu aynalardan sağlayacağı görüşü kameralardan sağlıyor. Bunun yanı sıra oldukça sade ve teknolojik bir kokpit tasarımına yer verilmiş. Oldukça yumuşak ve rahat görünen koltuk tasarımı ise birçok kişiyi meraklandırıyor. Fakat aracın genel anlamda iç ve dış tasarımına bakıldığında birçok öğenin seri üretim versiyonuna da taşınabileceği görülüyor.

Daha önceki açıklamalardan biri önde diğeri arkada olmak üzere iki adet elektrikli motora sahip olacağı belirtilen I.D. CROZZ'un toplam 302 beygir güç üreteceği söyleniyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine ve 180 km/s maksimum hıza sahip olacak olan aracın tek şarj ile 500km gidebileceği de öngörülüyor. Volkswagen henüz bu araçla ilgili başka yeni bir detay paylaşmadı fakat 2020 yılı içerisinde seri üretimine geçilebileceği belirtiliyor.