Volkswagen, Yeni Fabrikasını Bulgaristan'a Açabilir

Volkswagen'in yeni açacağı fabrika hakkında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov açıklama yaptı. Volkswagen yeni fabrikası için Bulgaristan'ı tercih edebilir.

Volkswagen Yeni Fabrikasını Nereye Açacak?

Handelsblatt gazetesine açıklamalarda bulunan Boyko Borisov, Volkswagen'ın yeni fabrikasının Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın yakınlarında kurulma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Borisov açıklamasının devamında "Bulgaristan, yatırım riskleri açısından bölgedeki herhangi bir ülkeden çok daha iyi bir lokasyondur. Bulgar hükümeti, Volkswagen'e Avrupa yasalarıyla net bir uyum içerisinde maksimum devlet desteği vaat etmektedir." dedi ve fabrikanın Bulgaristan'da kurulması halinde, düşük vergiler ve şirket dostu ekonomi politikasının yanı sıra devlet yardımlarında bulunulacağı mesajını verdi.

Volkswagen Yeni Fabrika Hakkında Açıklama Yaptı

Boyko Borisov'un açıklamalarının ardından bir Volkswagen sözcüsü de Handelsblatt gazetesine açıklama yaptı. Ellerinde bir favori listesi olduğunu söyleyen şirket sözcüsü, "Hala sonucu belli olmayan bir seçim sürecindeyiz. İnceleme safhasının ardından finale kalan adaylarla birlikte bir müzakere sürecine girilecek." dedi.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Volkswagen'in yeni fabrikası nereye kurulur? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!