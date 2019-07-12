Volkswagen Yeni Fabrikasını Türkiye'de Açıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen yılbaşından bu yana fabrika açmayı planlıyordu. Bulgaristan ve Türkiye ikileminde kalan firmanın en nihayetinde ülkemizi seçtiği öğrenildi. Peki VW'nin yeni fabrikası hangi bölgede açılacak?

Bir süredir yeni ürünlerini tedarik etmek amacıyla fabrika açma planları kuran Volkswagen, geçtiğimiz gün alınan karar doğrultusunda Türkiye'ye yatırım yapmaya karar verdi. Hem VW hem de alt markaları için ülkemizde parça üretimi gerçekleştireceği ifade edilen firmanın Skoda ve Seat'a ağırlık vereceği söylendi.

Konu hakkında henüz bilgilendirmede bulunmayan Volkswagen yönetiminde CEO Herbert Diess'in etkili olduğu düşünülüyor. Yılbaşından bu yana fabrikanın Türkiye'ye açılmasını isteyen Diess, Romanya ve Bulgaristan'la da pazarlık içerisindeydi. Ancak iş gücü ve hammadde konusunda Türkiye'yi daha makul bulan VW'nin fabrikası İzmir yakınlarına kurulacak.

22 Yıl Sonra İlk Otomotiv Fabrikası

Volkswagen'in aldığı bu kararla birlikte 22 yıl sonra ilk defa ülkemize otomotiv fabrikası açılacak. 1994'de Toyota, 1995'te Hyundai ve 1996'da ise Honda fabrika açarak ülkemize yatırım yapmışken şimdi ise Alman devi fabrika açmayı tercih etti. Resmi açıklamanın hafta içerisinde yapılması bekleniyor.