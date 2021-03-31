Volkswagen Yeni İsmi 1 Nisan Şakası mıydı?

Volkswagen yeni ismi 1 Nisan şakasından mı ibaretti? Şirketin ABD'deki operasyonlarının isminde küçük bir değişikliğe gittiğini gösteren basın bülteni, şirketin elektrikli araçlarına dikkat çekmek için mi yanlışlıkla yayımlanmış gibi gösterildi? Konu ile ilgili soru işaretlerini giderecek cevaplar haberimizde.

Volkswagen Yeni İsmi Voltswagen Olmayacak!

Volkswagen geçen günlerde resmi web sitesi üzerinden "yanlışlıkla" Amerika Birleşik Devletleri'ndeki operasyonları için isim değişikliğine gittiğini yansıtan bir basın bülteni yayımlamıştı. Şirketin sitesinde yayımlanan basın bülteninde ABD'deki operasyonlar için yeni adın "Voltswagen of America" olarak değiştirileceğine ilişkin bilgi yer almıştı.

Şirketin basın bülteninde ABD'deki operasyonlarının ismi ile ilgili değişikliğe yer verilmesinin yanı sıra Alman otomobil üreticisinin elektrikli araçları ile ilgili çalışmalarının üzerinde durulması da oldukça dikkat çekmişti. Web sitesinde yayımlanan basın bülteni ise birçok insan tarafından görüntülenmesinin üzerinden bir süre sonra kaldırılmıştı.

Basın bülteninde 29 Nisan tarihine yer verilmesi ve yayımlandıktan kısa bir süre sonra kaldırılmış olması, insanların basın bülteninin yanlışlıkla yayımlanmış olmasını düşünmesine yol açmıştı. Şirket sözcüsü, 9 Nisan tarihinin yer aldığı basın bültenine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Şirketin 1 ay erken yayımladığı tahmin edilen basın bülteninde isim değişikliğinin mayıs ayında gerçekleşmesinin beklendiğine yer verilmiş ve buna ek olarak şirketin gelecek planlarının da altı çizilmişti. Şirketin yayımlamış olduğu basın bülteninde elektrikli araçların üzerinde çok fazla durması ise çoğu kullanıcıyı kuşkulandırmıştı.

Reuters'taki habere göre konu hakkında bilgilendirilen bazı kaynaklar, Voltswagen isminin bir pazarlama kampanyası olduğunu söyledi. Şirketin hedefi, dünyanın Volkswagen'in elektrikli araçlarına dikkat kesilmesini sağlamaktı ve şirketin ismini değiştirmekle ilgili planlarının olmadığını çarşamba günü duyurmayı planlandığını söyledi.

Volkswagen konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada ABD'deki operasyonlarının adının değişeceğini duyurduğu basın bültenine rağmen isim değişikliğinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklama ile yeni isminin Voltswagen olmayacağı kesinlik kazandı.

Peki, sizin Volkswagen'in pazartesi günü yayımladığı basın bülteni ile ilgili düşünceleriniz neler? Sizce şirket pazarlama kampanyası ile hedefine ulaştı mı? Alman otomobil üreticisi ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.