Volkswagen Yeni İsmi Yanlışlıkla Sızdırıldı!

Volkswagen yeni ismi yanlışlıkla (!) erken yayımlanan bir basın bülteni ile sızdırıldı. Şirketin ABD'deki operasyonlarının isminde küçük bir değişiklik yapması bekleniyor. Şirketin planları hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia eden bir kaynak, Alman otomobil üreticisinin geleceğe yönelik planlarına ilişkin önemli açıklamada bulundu.

Volkswagen Yeni İsmi Ne Olacak?

Volkswagen, geçtiğimiz gün resmi web sitesinde yanlışlıkla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki operasyonları için isim değişikliğine gittiğini gösteren bir basın bülteni yayımladı. Şirketin sitesinde yayımlanan basın bülteninde ABD'deki operasyonlar için yeni ismin "Voltswagen of America" olarak değiştirildiğine ilişkin bilgi yer aldı.

Şirketin basın bülteninde ABD'deki operasyonların ismi ile ilgili değişikliğe yer verilirken öte yandan da Alman otomobil üreticisinin elektrikli araçla ilgili çalışmalarının üzerinde duruldu. Web sitesinde yayımlanan basın bülteni kısa bir sürenin ardından kaldırıldı.

Basın bülteninde "29 Nisan" tarihine yer verildiğinden ve yayımlandıktan kısa bir süre sonra kaldırılmasından birçok kişi bunun "yanlışlıkla" 1 ay önceden yayımlandığını düşündü. Şirket sözcüsü ise 29 Nisan tarihli basın bülteni ile ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan uzak durdu.

Şirketin planları ile ilgili bilgi sahibi olduğunu iddia eden bir kaynak, CNBC'ye yaptığı açıklamada basın bülteninde yer verilen bilgileri doğruladı. CNBC, kaynağın şirketin planlarının henüz halka açıklamaması nedeniyle anonim kalmak istediğini belirtti.

Şirketin 1 ay erken yayımlamış olduğu basın bülteninde isim değişikliğinin mayıs ayında yürürlüğe girmesinin beklendiğinin altı çizilirken şirketin geleceğe dair planları hakkında da oldukça önemli bilgilere yer verildi.

Basın bülteninde Volkswagen'in temellerini korumak için şirketin LPG ile çalışan araçlarda VW logosunun koyu mavi rengini korumaya devam etmeyi ve yeni üretimleri eski üretimlerden farklılaştırmak için eski üretimlerin aksine açık mavi rengi kullanmayı planladığına yer verildi. Açıklamada ayrıca Voltswagen of America'nın Volkswagen Group of America'nın işletme birimi ve merkezi Virginia'da yer alan Volkswagen AG'nin bir yan kuruluşu olarak kalacağı bilgisi yer aldı.

Peki, siz "Voltswagen of America" ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce kaynağın iddiası doğru mu? Volkswagen, basın bültenini bilerek ve isteyerek değil de istemeyerek mi yayımladı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.