Volkswagen'den Uçan Araba Atağı: Son Durum Bilgisi Geldi

Geleceğin otomobilleri uçan otomobiller olacak söylemi çok yakında gerçekleşecek gibi görünüyor. Volkswagen, uçan araba üzerinde çalışıyor bilgisi ile gündemde. Şirket resmi açıklama yaptı. İşte Volkswagen tarafının yaptığı açıklama ve detaylar.

Volkswagen'den Uçan Otomobil Geliyor

Volkswagen tarafından uçan otomobilleri ile ilgili resmi bir açıklama geldi. Şirket şu anda ne yaptığını ve hedefinde ne olduğunu paylaştı. Yapılan açıklamada "Çin’de uçan arabalar hakkında bir fizibilite çalışması yürütüyoruz" cümlelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu cümlelere yer verildi:

Özellikle teknik açıdan yakın gördüğümüz Çin pazarında bu çalışmayı yapıyoruz. Otonom sürüşün ötesinde araçlardaki dikey hareketlilik kavramı, mobilite yaklaşımımızı geleceğe taşımak için bir sonraki adımımız olabilir.

Uçan araba teknolojisinin potansiyel müşterilerinden biriyiz. Bu nedenle, bu yaklaşımı sanayileştirme olasılığını belirlemek için bir fizibilite çalışması yaparak potansiyel kavramları ve ortakları araştırıyoruz.

Volkswagen'in uçan otomobil alanında nasıl bir başarı göstereceğini zaman içerisinde göreceğiz.

Sizler şirketin uçan otomobil üzerine çalışmalar yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uçan otomobilller gerçek olacak mı?

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Volkswagen Türkiye'de Açtığı Şirketi Kapatma Kararı Almıştı

Geçtiğimiz günlerde Volkswagen Manisa'da kurduğu şirketi kapatma kararı aldığını resmi olarak duyurmuştu.

Türkiye'de üretim yapmak için Ekim 2019'da Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurmuştu.

Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştu.

Fabrika açılsaydı Volkswagen ülkemizde üretim yapan 9. marka olacaktı. Fabrikanın ayrıca yıllık 300,000 araç üretim kapasitesi de olacaktı.