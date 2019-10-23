Volocopter Singapur Semalarında Test Uçuşu Gerçekleştirdi

Alman Volocopter şirketi tarafından üretilen uçan taksi, Singapur semalarında ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi.

2,5 Dakika Uçtu

En geç 2024 yılına kadar ticari kullanım için hazır olması planlanan uçan taksi, yaklaşık iki buçuk dakikalık ilk test uçusunu Singapur üzerinde gerçekleştirdi. Normal şartlar altında sürücüsüz olarak hizmet verecek olan ve bagaj ile birlikte iki yolcu taşıma kapasitesine sahip olan uçan aracın ilk test sürüşünde güvenlik amacı ile pilot bulunduruldu.

18 pervaneye sahip olan aracın şu an ulaşabildiği azami hızın 110 km / saat olduğunu belirtelim. Uçan bir yapıya sahip olması ile birlikte trafik sıkışıklığının önüne geçmesi planlanan aracın elektrikli olması sayesinde çevre kirliliğini de azaltmayı hedeflediğini söyleyebiliriz.

Volocopter ilk test uçuşunu gerçekleştirdi desek de, aslında şehir merkezi içerisinde ilk deneme uçuşunun gerçekleştirildiğini belirmemiz gerekiyor. Araç daha öncesinde Dubai ve Helsinki gibi şehirlerde insansız sahalarda deneme uçuşları gerçekleştirmişti.

"Biz bunun insanların şehirde nasıl seyahat ettiklerinin dinamiğini değiştireceğini düşünüyoruz." diyen Skyports Genel Müdürü Duncan Walker, uçan taksilerin bir ikame değil başlıbaşına bir seçenek olacağını ifade eden açıklamalarda bulundu.