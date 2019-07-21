Volvo, 500 Bine Yakın Arabasını Geri Çağırıyor

İsveçli otomotiv devi Volvo son bir hafta içerisinde 500 bini aşkın aracını geri çağırdı. Son üretimlerde motor arızası olduğunu tespit eden şirket açıklama yapmaktan kaçındı.

2019'da üretildiği belirtilen Volvo'nun çeşitli modelleri motorda teknik problemler yaşıyor. İsveç basınından aktarılan rapora göre çağrılan araçların içerisinde V40, V60, V70, S80, XC60 ve XC90 modelleri bulunuyor.

Volvo Otomobil Basın Sorumlusu Stefan Elfström'in detaylandırdığı açıklamada yalnızca motor arızası olarak nitelendirildi. Dünya çapında 500 bine yakın otomobili geri çağıran Volvo'nun gerekirse tam para iadesi yapacağı da dile getirildi.

2019 Modellerde Sorun Yaşanıyor

Ülkemizdeki modellerinde de böyle bir sorun olup olmadığı blinmeyen Volvo'nun sorunlu araç sahipleriyle iletişime geçtiği aktarıldı. Bakalım otomotiv devinin araçlarındaki sorun yakında detaylandırılacak mı, göreceğiz.