Volvo Elektrikli Araç Atağına Kalkıyor: Ortalık Fena Kızışacak!

Dünyanın en büyük otomotiv devlerinden birisi olarak bilinen Volvo elektrikli araç atağına kalkıyor. Bunun otomotiv sektöründe çok büyük bir yarış ortaya çıkaracağı kesin. Hadi gelin detaylarla birlikte göz atalım.

Elektrikli araçlara çok hızlı bir şekilde geçeceğimiz artık neredeyse kesinleşti. Tesla şirketi ile başlayan elektrikli araç fırtınası, tüm otomotiv firmalarına yayıldı. BMW gibi devleri bile, elektrik araç konusunda büyük bir istek duymaya başladı. Şimdi ise rekabet zamanı.

Volvo elektrikli araç üretim tarihini açıkladı

İsveçli firmanın planları hakkında bir röportaj veren Volvo Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı Robin Page, önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle de tarih konusunda çok büyük bir soru işareti bulunuyordu. Ancak gelen son bilgilere göre tarih yavaş yavaş ortaya çıktı.

Volvo Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı Robin Page, “Elektrikliye geçiş bize arabaların ne olduğunu tekrar düşünme fırsatı veriyor. Sadece şimdiye kadar yaptıklarımızı tekrar tekrar yapmaya değil, daha büyük ve daha küçük araçlarda yeni fırsatlar aramaya da açığız. Tasarım ekibi olarak daima bariz olanın ötesini keşfediyoruz ve tabii ki elektrikli araçlar da aerodinamik ve insanların yer ihtiyacını dengelemek için önümüze yeni fırsatlar ve meydan okumalar çıkarıyor.” ifadelerine yer verdi. Aracın kesin çıkış tarihi ise 2025 yılı olacak.

Page, “Geleceğin karmaşık haline geldiği nokta SUV dünyası çünkü geleneksel SUV yüksek sürüş noktası ve çatıyla ilişkilidir. Elektriklilere geçerken tabii ki fiyat aralığı ve aerodinamikler esas noktalar hale geliyor. Volvo karakteristiklerini, teknolojiyi kullanarak SUV’lerle birleştirip sürdürülebilirlik ve CO2 hedeflerimizi tutturmanın yollarını aryıoruz.” diyerek çevreye olan duyarlılığını da göstermiş oldu. Sizce elektrikli araçlar gelecekte daha çok tercih edilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.