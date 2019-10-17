Volvo, Elektrikli Crossover’ı XC40 Recharge’ı Tanıttı!

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, günümüzde karbon ayak izini azaltmak için yoğun çalışan otomobil firmalarının listesinde en başlarda yer alıyor diyebiliriz. Firmanın 2025 yılında yaptığı satışların %50’sinin elektrikli modellere karşılık gelmesi gibi bir hedefi de bulunuyor. Volvo bu hedef doğrultusunda da bugüne kadarki ilk tamamen elektrikli modeli olan XC40 Recharge’ı resmi olarak tanıttı.

İsminden de anlaşılabileceği üzere firmanın XC40 adlı kompakt şehir crossover’ı üzerine geliştirilen XC40 Recharge’ın satışlarına 2020’nin başlarında başlanacağı ve müşteri teslimatlarının da 2020’nin sonlarına doğru gerçekleşeceği açıklanıyor. Aracın özelliklerine baktığımızda da Volvo’nun CMA adlı yeni platformu üzerine geliştirildiği ve gövdesinin zemin kısmında 78 kW-saat’lik bir batarya paketine sahip olduğunu görüyoruz.

XC40'ın normalde benzinli motorunun bulunduğu ön kaput kısmı, elektrikli versiyonda ufak bir bagaj hâline gelmiş.

Aracın 2 adet de elektrik motoru bulunuyor. Bu elektrik motorlarından biri ön aksta, diğeri de arka aksta konumlandırılmış. Bu sayede her aksa güç dağılımı anlık olarak kontrol edilebiliyor ve 4 tekerden çekiş sistemi de sunuluyor.

Aracın ön ızgara kısmından gelecek serin soğutma havasına da ihtiyaç kalmadığı için ön ızgara kapalı olarak tasarlanmış.

Bu motor ve batarya kombinasyonuyla XC40 Recharge’ın 413 beygir güç ve 660 Nm tork ürettiği açıklanıyor. Aracın bu değerler sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniye gibi çok kısa bir sürede tamamlayabildiği de belirtiliyor. Örnek vermek gerekirse bugün bir Lamborghini Aventador’un 0-100 km/s değeri 2.9 saniye şeklinde. Yani bu da elektrikli Volvo XC40 ile süper otomobilleri bile yakından takip edebilirsiniz demek oluyor. Bu da böyle kompakt bir crossover için sıradışı bir performans diyebiliriz.

Volvo’nun açıklamalarının devamına baktığımız zaman 11 kW’lık bir şarj soketiyle aracın 8 saat civarında tam olarak şarj edildiğini, 150 kW’lık hızlı şarj soketiyle de %80 doluluk oranının 40 dakikada yakalanabildiğini öğreniyoruz. Tabii bu hızlı şarj soketleri sadece özel şarj istasyonlarında bulunuyor. Aracın tasarımında da ön ızgaranın iptal edilmesi, aynalar ve tavan gibi kısımların siyah renkli olarak sunulması gibi farklılıkları görebiliyoruz.

Volvo XC40'ın elektriklisiyle birlikte yeni gelen renk seçeneği: Sage Green.

Aracın hem dışı hem de içi standart XC40’lar ile pek bir farka sahip olmadığı için bu konuda bahsedecek pek bir şey de bulunmuyor. Fakat XC40’ın iç mekanında Android işletim sistemli bir bilgi eğlence ünitesi sunuyor olması da güzel bir özellik. Çünkü bu ünite dahilinde Google Asistan, Google Haritalar ve Google Play Store gibi birçok faydalı uygulamaya erişim sağlanabiliyor. Son olarak Volvo’nun gelecekteki elektrikli ve hibrit modellerinde yine “Recharge” isim takısını kullanacağını söyleyebiliriz.