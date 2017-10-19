Volvo İnternetten Elektrikli Araba Satacak

Volvo'un elektrikli araç üretim bandı olan Polestar Cars, 2 - 3 yıllık üyelikler için çevrimiçi pazarlama sistemine geçmeyi düşünüyor.

Volvo'nun performanslı yol otomobil markası olan Polestar, iki kapılı ve dört kişilik bir elektrikli hibrid araç. Volvo Polestar araçlar, çevrimiçi olarak da satın alınabilecekler.

Piyasaya çıkmaya hazırlanan Polestar 1, elektrikli itiş gücünün yanı sıra, geleneksel içten yanmalı motora da sahip. Zaten bu özelliği, aracı hibrid yapıyor. Volvo Polestar 1 modelinin "yolda en uzun süre gidebilen" elektrikli araçlar kategorisinde olduğunu söylüyor. 600 beygirlik gücüyle 1.000Nm tork üretebilen Polestar otomobiller, Volvo tarafından performans aracı olarak da tanıtılıyorlar. Bu özellikleri Polestar 1’in sürüş dinamiği olarak çok daha ciddi bir deneyim sunduğuna işaret ediyor. Polestar, sadece elektrikli modunda 150 kilometre menzil vaat ediyor. Öte yandan bu mesafe, Mercedes ve BMW gibi hibrit modellerde sunulan 50-55 kilometrelik menzillerin çok üzerinde bir değer.

Polestar CEO'su Thomas Ingenlath araç hakkında, "Mükemmel bir performans ve son derece gelişmiş bir teknolojiye sahip" şeklinde kısa ve öz bir tanımlama yapıyor.

Tüm bu özelliklerinin yanında Polestar'lar internet üzerinden de satışa sunulacaklar. Volvo, söz konusu araçların internet üzerinden satışlarının yıllık üyeliklere göre düzenleneceğini de belirtti.

Volvo, 2019 yılı itibarıyla her aracını elektrikli yapmayı da planlıyor. Aslında, 2020 yılı ve sonrası dev otomobil firmaları tarafından elektrikli araçların tam anlamıyla yollara döküleceği tarih olarak birçok üreticinin ajandasında işaretli. Üretimi 2019 yılının ortalarında Çin’de başlayacağı açıklanan Polestar 1 hibrid otomobillerinin üretileceği tesis, 2018 yılında tamamlanacak.