Volvo’nun İlk Tamamen Elektrikli Otomobili Çok Yakında Geliyor

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, 2019 yılında bir elektrikli otomobil tanıtacağını daha önce duyurmuştu. 16 Ekim’de tanıtılacak olan tamamen elektrikli Volvo XC40 ile birlikte şirketin tarihinde yeni bir sayfa da açılmış olacak.

Tanıtımı yaklaşan elektrikli kompakt SUV modeli XC40 hakkında yeni bir duyuru yapan Volvo, elektrikli otomobilin yapısal bazı detaylarını paylaştı. Öncelikle, otomobillerinde güvenliği her zaman birinci sırada tutan Volvo’nun bu modeli de aynı yaklaşımla ürettiğini belirtelim. Elektrikli otomobilin kaput kısmında içten yanmalı bir motor olmayacağı için Volvo, bu bölümü tamamiyle yeniden tasarlayarak güçlendirdiğini bildirdi. Dolayısıyla Volvo XC40’ın yollardaki en güvenli elektrikli otomobillerden biri olacağına hiç süphe yok.

Batarya Bölümüne Özel Koruma

Volvo XC40’ın orta bölümünde aracın tabanına yerleştirilmiş olan bataryası için de ekstra güvenlik önlemlerinin alınmış olması dikkat çekiyor. Batarya bölümü, çevresinde gömülü bir çöküntü bölgesi oluşturan ve güçlendirilmiş bir alüminyum çerçeveden oluşan özel bir güvelik kafesiyle korunuyor. Bu sayede olası bir çarpışma anında bataryanın zarar görmemesi ve yolcuların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca bataryanın otomobilin tabanına yerleştirilmiş olması sayesinde aracın ağırlık merkezi de daha aşağıya çekiliyor ve otomobilin devrilmesi ya da takla atması daha zor hale geliyor.

Volvo’nun paylaştığı yapısal görsellerde, otomobilin hem ön hem de arka aksı için iki ayrı elektrik motorunun bulunduğu görülüyor. Bu da XC40’ın yüksek bir ihtimalle dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olduğu anlamına geliyor. Volvo, elektrikli otomobilin güç aktarma organlarının da otomobilin gövde yapısına entegre edildiğini ve bu sayede bir çarpışma esnasında oluşan kuvvetlerin daha iyi dağıtılacağını söylüyor. Yani oluşan kuvvetlerin dağıtılmasıyla otomobildeki insanların üzerine binebilecek yüklerin hafifletilmesi amaçlanıyor.

Radar, Kamera ve Sensörlerle Donatıldı

Buraya kadar bahsettiğimiz güvenlik önlemleri daha çok ‘pasif güvenlik sistemleri’ olarak adlandırılıyor. Ancak Volvo XC40’ın güvenliği söz konusu olduğunda ‘aktif güvenlik sistemleri’ de önemli rol oynuyor. XC40, yazılımını Volvo ve Veoneer’in ortak girişimi olan Zenuity'nin geliştirdiği, Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri (ADAS) sensör platformuna sahip ilk Volvo modeli olarak dikkat çekiyor. Bir dizi radar, kamera ve ultrasonik sensörden oluşan bu sistem, ölçeklendirilebilir doğası sayesinde kolayca geliştirilebiliyor ve gelecekteki otonom sürüş teknolojileri için de önemli bir temel oluşturuyor.

Volvo XC40 hakkında konuşan Volvo Cars Güvenlik Sorumlusu Malin Ekholm, “Bir otomobilin ilerlemesini sağlayan motor ister elektrikli ister içten yanmalı olsun, bir Volvo daima güvenli olmalıdır. Güvenlikle ilgili temel standartlar diğer Volvo'larda olduğu gibi bu otomobil için de geçerli. İnsanlar içeride oturuyorlar ve otomobil onların güvende olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalı. Tamamen elektrikli XC40, şimdiye kadar yaptığımız en güvenli otomobillerden biri olacak.” ifadelerini kullandı.

Volvo’nun tamamen elektrikli ilk otomobili Volvo XC40’ın 16 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.