Volvo’nun Otonom Otobüsleri Singapur’da Test Ediliyor

Otonom sürüş özelliklerine sahip araçların hayatımıza girmesine sandığımızdan daha az bir zaman kalmış olabilir. 5. seviye otonom araçların, yani tamamen kendi kendine gidebilen araçların ilk örneği yüksek bir ihtimalle Shuttle (kendi kendine gidebilen mini servis) formatında karşımıza çıkacak. Gerçekten de bazı firmalar son birkaç yılını otonom shuttle araçlarının geliştirilmesi üzerinde çalışarak harcadı.

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) araştırmacıları ise bu konuya biraz daha farklı bir şekilde yaklaşıyor. Araştırmacılar, küçük shuttle’lar ile uğraşmak yerine otonom teknolojiyi büyük bir otobüse uyarlamaya karar verdi. Bu amaçla Volvo ile birlikte bir proje başlatan NTU, geliştirdikleri 12 metre uzunluğunda ve 80 kişi kapasiteli otobüsün, dünyanın ilk otonom elektrikli otobüsü olduğunu belirtiyor.

Otonom otobüs geliştirme projesi, Singapur’da sabit rotalar ve belirli alanlar için otonom otobüsler geliştirme ve yürütme planının bir parçası olarak ortaya çıktı. Singapur hükümeti de, günün birinde daha fazla vatandaşın yoğun nüfuslu şehirlerde özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmesi umuduyla bu teknolojinin test edilmesini ve geliştirilmesini destekliyor.

Bir Volvo 7900 elektrikli otobüs modeli üzerine inşa edilen bu özel otobüs, çeşitli ışık algılama sensörleri, mesafe sensörleri (lidar), 3 boyutlu görüntüler yakalayabilen özel kamera sistemleri ve birden fazla kaynaktan aldığı verilerle nesnelerin konumunu santimetresine kadar doğru hesaplayabilen gelişmiş bir navigasyon uydu sistemiyle donatılmış durumda. NTU ayrıca, bu özel otobüste, istenmeyen siber girişimlerden korunmak amacıyla endüstrinin en gelişmiş siber güvenlik özellikleriyle donatılmış bir yapay zeka sisteminin de bulunduğunu söylüyor. Bu sayede kötü amaçlı bir hacker’ın bu otobüsü hack’lemesi neredeyse imkansız hale geliyor.

Söz konusu otobüs, NTU'daki Otonom Araç Test ve Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi'nde (CETRAN) test edilen iki Volvo otobüsünden birisi konumunda yer alıyor. CETRAN’da özel olarak inşa edilmiş bir test pisti bulunuyor. Burada yer alan trafik sinyalleri, otobüs durakları ve yayaların yolun karşısına geçmesi gibi simülasyonlar sayesinde, herhangi bir araç gerçekten trafiğe çıkmadan önce gerçek trafiğe benzer ortamlarda test ediliyor. Ayrıca CETRAN’da yoğun yağmur gibi zorlu hava koşulları da simüle edilebiliyor ve böylece otonom araç teknolojisi her anlamda test edilebiliyor.

Volvo’nun diğer otonom otobüsü ise, Singapur’daki bir otobüs terminalinde otonom olarak araç yıkama alanlarına ve şarj alanlarına gireceği bazı testlerden geçirilecek. Proje hakkında konuşan NTU’nun başkanı ve aynı zamanda bir profesör olan Subra Suresh, "Tamamen otonom olan bu elektrikli otobüs, tüm yolcular için güvenli, verimli ve konforlu toplu taşımacılığın geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak." dedi. Volvo otobüs departmanının başkanı Hakan Agnevall da bu işbirliğinin, endüstri için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ve daha temiz, daha güvenli, daha akıllı bir şehir oluşturma vizyonları adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Singapurlu ekip, geliştirdikleri bu özel otobüsün, dünyada trafiğe çıkabilen ilk otonom elektrikli otobüs olduğunu söylese de aslında bu bir ilk değil. Daha önce 2015 yılında, Çin Mühendislik Akademisi ile çalışan bir şirket, normal trafikte kendi kendine gidebilen bir otobüsü test etmişti. Hatta bu test sırasında çekilen bir videoda, söz konusu otobüsün kendi kendine şerit değiştirdiği, diğer araçları solladığı ve trafik ışıklarına uygun şekilde hareket ettiği görülüyordu.